A Poggio Torriana “Fleximan” getta in un giardino un dissuasore di velocità

POGGIO TORRIANA. Rimosso un dissuasore di velocità. Recentemente, danneggiato di recente il dispositivo installato in via Macello nella frazione di Camerano presso Poggio Torriana. Questo non è il primo caso in cui il corpo di plastica arancione, che contiene l’autovelox, viene danneggiato. Questa volta è stato trovato gettato nel giardino di un edificio in costruzione poco distante, su una strada che i residenti dicono essere molto pericolosa, dove le auto superano facilmente i limiti di velocità di 50 chilometri all’ora.