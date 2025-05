A Ravenna il 29 maggio la prima conferenza nazionale sul soccorso in mare “Mediterraneo Oggi” 

Il Festival delle Culture propone giovedì 29 maggio dalle 10 a Palazzo Rasponi dalle Teste la prima conferenza nazionale sul soccorso in mare “Mediterraneo oggi”.

La conferenza promuove un confronto tra istituzioni locali, nazionali ed europee, media, organizzazioni umanitarie e cittadinanza sulle dinamiche attuali delle migrazioni via mare e sulle responsabilità degli Stati e della società civile nel garantire il soccorso e la tutela dei diritti umani. Il Mediterraneo continua a essere un’area di transito cruciale per migliaia di persone che intraprendono viaggi ad alto rischio per richiedere la protezione internazionale. Attraverso testimonianze dirette e approfondimenti, funzionari pubblici, operatori umanitari, giornalisti di testate nazionali e internazionali e giuristi affronteranno temi quali le politiche adottate dai diversi Paesi europei, le sfide legate alle operazioni di soccorso e le pratiche di salvataggio con l’obiettivo di delineare proposte e prospettive per una governance più efficace e sostenibile.

Negli ultimi anni, Ravenna è tra le città che hanno svolto un ruolo di primo piano nell’accoglienza dei naufraghi, gestendo 20 approdi, ed ha toccato con mano l’enorme e prezioso lavoro di salvataggio in mare di vite umane prestato dalle organizzazioni umanitarie. Per tale motivo il Festival delle Culture conferirà il Premio Intercultura 2025 alle Ong Emergency, Mediterranea Saving Humans, MSF Geo Barents, Open Arms, ResQ, Sea Watch, SOS Mediterranee. Il premio sarà consegnato il 20 giugno in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato.

La conferenza si inserisce nel programma del Festival delle Culture, rassegna culturale di approfondimento di temi legati alle migrazioni, alla tutela dei diritti umani e alla coesione sociale.

Sarà possibile seguire l’evento in streaming sul canale Youtube del Festival delle Culture: http://www.youtube.com/@ festivaldelleculture a causa dell’esaurimento dei posti in presenza.

L’evento è accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna (5 crediti) e l’Ordine degli Avvocati di Ravenna (3 crediti).

Maggiori informazioni sull’evento http://www. festivaldelleculture.info/ mediterraneooggi

Programma completo http://festivaldelleculture. info/programma