Un progetto dedicato alla crescita individuale dei giovani, che incentiva la dimensione cognitiva-emotiva, lo sviluppo dei processi di inclusione, coesione e solidarietà sociale

Un gruppo di lavoro multidisciplinare per unire diverse competenze nel mondo del teatro: drammaturgia, costumistica, light design e fonica, finalizzato a mettere in scena uno spettacolo finale nei comuni di Riccione, Coriano, Verucchio e Misano Adriatico

In collaborazione con il corso di Sociosemiotica della Moda dell’Università di Bologna per l’anno accademico 2023-2024

A Riccione, Rimini, Coriano, Verucchio e Misano Adriatico arriva Classico Contemporaneo – Youz Generazione di Idee, un progetto che ha come obiettivo condividere messaggi importanti per i giovani e offrire ai partecipanti un luogo in cui valorizzare la libertà di pensiero, la creatività, l’immaginazione, il gioco, la fantasia e l’armonia nel rapporto con gli altri. Come suggerisce il titolo del progetto, l’obiettivo è reinterpretare i classici attraverso un linguaggio attuale, vicino alla modalità comunicativa della cosiddetta “generazione millennial”, non solo dal punto di vista drammaturgico, ma in ogni aspetto legato alla messinscena. Verrà formato un gruppo di lavoro di ragazzi e ragazze tra 14 – 35 anni capace di condividere vari aspetti del mondo teatrale: elaborazione drammaturgica, ricerca dei costumi, cognizioni basilare dell’aspetto tecnico (luci e fonica) e amministrativo (Siae, INPS/exENPALS e altro). Un lavoro dalla durata di 13 mesi, che coinvolgerà attivamente 20 persone e 900 in modo indiretto, finalizzato alla rappresentazione di uno spettacolo finale nei Teatri dei Comuni aderenti al progetto, e anche in luoghi non convenzionali come chiostri, piccole piazze, cortili ed altro.

Il nuovo progetto si pone come obiettivo quello di promuovere la crescita individuale dei giovani, incentivando sia l’aspetto cognitivo-emotivo che lo sviluppo di processi fondamentali come l’inclusione, la coesione e la solidarietà sociale. Potenziando così la capacità di riconoscere ed esprimere le emozioni in una dimensione fantastica e simbolica attraverso un percorso di alfabetizzazione emotiva. Attraverso il gioco, la narrazione e la messa in scena, verrà esplorato l’intero spettro delle emozioni. Nell’ambito del percorso, verrà adottato il metodo del Role Playing, con il supporto di una psicologa.

Il progetto vuole rappresentare un passo significativo nel favorire la formazione integrale dei giovani, promuovendo la loro crescita personale e sociale in un periodo storico, in cui l’educazione socio-affettiva è cruciale per compensare le carenze relazionali derivanti dall’isolamento e dall’istruzione a distanza che i due anni di COVID hanno imposto.

Il progetto Youz Generazione di Idee, viene sviluppato nell’ambito di Youz Officina dalla Compagnia Teatrale Fratelli di Taglia, che è lieta di annunciare la collaborazione con il corso di Sociosemiotica della Moda dell’Università di Bologna per l’anno accademico 2023-2024. Il corso, suddiviso in una fase preparatoria e una fase di workshop, avrà come focus la progettazione di concept di costume per uno spettacolo unico nel suo genere, oggetto del progetto Youz Generazione di Idee. Gli studenti avranno l’opportunità di esplorare la creazione e l’implementazione di costumi, con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra il costume scenico e la moda, attraverso una prospettiva socio-semiotica. Il percorso formativo si basa sul concetto di comportamento pubblico come rappresentazione, teorizzato tra gli altri da Ervin Goffman, al fine di promuovere una lettura socio-semiotica dei modi di presentazione di sé.

L’analisi approfondita del contesto territoriale emerge come un fondamentale prerequisito per fornire una risposta coesa e mirata alle esigenze educative dell’intera Provincia di Rimini. Tale analisi, volta a indagare le condizioni di vita (economiche, politiche, sociali e culturali) e a cogliere le richieste formative emerse dal territorio stesso, riveste un ruolo di cruciale importanza.

Negli ultimi anni, la Provincia di Rimini ha vissuto un costante sviluppo e un’espansione proporzionata delle strutture culturali e aggregative. Tali infrastrutture, quali biblioteche, teatri, cinema e spazi verdi attrezzati, offrono ai giovani opportunità significative di socializzazione e crescita culturale. Tuttavia, la pandemia che ha segnato gli ultimi due anni ha lasciato un’impronta indelebile sul tessuto sociale ed economico della provincia. Si è delineata una varietà di situazioni, alcune caratterizzate da disagio familiare, sociale ed economico, che hanno reso il quadro socio-economico-culturale delle famiglie meno omogeneo. Il costante impegno delle istituzioni e degli operatori del territorio è rivolto a fronteggiare queste sfide, garantendo un’offerta formativa sempre più aderente alle effettive necessità della comunità.

Classico contemporaneo è finanziato grazie all’Avviso Youz Officina della Regione Emilia-Romagna.

