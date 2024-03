A Rimini la terza Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne

Sabato 9 marzo dalle 16 la marcia promossa dalle associazioni DireUomo e Cambia-Menti: “È ora di metterci la faccia e scendere in campo in prima persona per un reale cambiamento”

Rimini, 7 marzo 2024 – Torna a Rimini la “Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne”. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, vuole essere un invito rivolto a tutti gli uomini a prendere posizione in prima persona contro ogni forma di disparità tra uomo e donna, e contro ogni espressione di discriminazione e violenza di genere.

Appuntamento sabato 9 marzo alle 16 presso l’Arco d’Augusto. Organizzata dall’associazione DireUomo in collaborazione con l’associazione Cambia-menti e con Movimento Centrale Danza&Teatro, vedrà l’adesione di realtà culturali, sociali e sportive della città. Saranno presenti Marco Croatti, senatore, Emma Petitti, presidente dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini, Barbara Di Natale, Consigliera delegata alle Pari Opportunità della Provincia di Rimini.

“L’intenzione non è paternalista – spiega Donato Piegari di DireUomo -. Non siamo uomini che si muovono in difesa delle donne, le donne sanno difendersi da sole. Con le donne ci deve essere collaborazione e sostegno reciproco nella lotta per le pari opportunità e per il contrasto alla violenza di genere. Camminiamo insieme per lanciare un segnale forte, autentico, e non solo simbolico: è giunto il momento che gli uomini si uniscano alle donne per la costruzione di una reale e concreta parità, all’insegna del dialogo e del rispetto, nella quotidianità dei gesti, dei comportamenti, delle parole”.

“La violenza di genere è solo la punta di un iceberg che ha le proprie radici in un preciso retaggio culturale – continua Piegari -. La violenza maschile è prima di tutto una questione antropologica che vede al centro la svalutazione del ruolo delle donne, in una logica di dominio e di possesso così radicata e profonda da rendersi molto spesso inconsapevole. Il senso di questa iniziativa, allora, è quello di dare un segnale importante e che non sia solo simbolico: è il momento che gli uomini comincino a metterci la faccia, a scendere in campo in prima persona per un reale e concreto cambiamento degli uomini per gli uomini”.

La “Camminata degli uomini contro la violenza sulle donne” rientra nel cartellone delle iniziative “L’otto sempre”, promosso dal Comune di Rimini per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. La manifestazione ha il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio di UPI Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Comune di Rimini.