A Rimini nasce un hub digitale condiviso per rilanciare il turismo romagnolo: l’idea dell’imprenditore Marco Eletto

L’obiettivo è offrire una promozione a costo zero alle strutture ricettive sulla piattaforma SpecialeHotel.com

Eletto: “Metto a disposizione la mia rete, il mio tempo e le mie risorse: la Romagna lo merita”

Rimini, 17/4/2025 – Quest’anno, secondo le previsioni delle associazioni di categoria, per Pasqua, solo a Rimini, saranno aperti circa 550 alberghi, 150 in più dello scorso anno, ma le stanze prenotate non andranno oltre al 50% di quelle a disposizione. Senza dimenticare l’incognita tempo.

Per cercare di agevolare il compito degli albergatori romagnoli, e aiutarli a riempire i loro hotel, serve una promozione mirata e possibilmente a costo zero. Ed è quello che sta provando a fare Marco Eletto, imprenditore riminese, con quasi trent’anni di esperienza nel turismo digitale, oltre ad aver ideato alcune delle community social più attive e partecipate della Romagna, tra cui “Sei di Rimini se…”.

“Il nostro turismo ha bisogno di ossigeno, ma anche di strumenti nuovi, di visioni aggiornate – spiega Eletto -. Se tutti continuiamo a farci la guerra per una settimana in più o in meno, ci perdiamo. La piattaforma SpecialeHotel.com è nata come un punto di raccolta e promozione delle attività turistiche del territorio: ogni hotel, B&B, campeggio o residence della Riviera Romagnola, potrà verificare se è già presente sul portale e, in caso contrario, inserire la propria struttura compilando un modulo semplice e intuitivo. Chi è già registrato potrà aggiornare gratuitamente la scheda, modificando testi, foto e link”.

“Il portale offrirà visibilità gratuita attraverso i suoi canali digitali, inclusi rilanci social (anche sulla community facebook sei di Rimini se…) e notifiche mirate, mentre alle strutture si chiede solo di inserire un link di ritorno dal proprio sito verso SpecialeHotel.com – continua l’imprenditore.- Un gesto minimo, che contribuisce a rafforzare la rete e migliorare il posizionamento complessivo della piattaforma”.

“Più siamo, più la piattaforma funziona – conclude Eletto -. Insomma, la pubblicità quest’estate la pago io. È un regalo sincero alla mia terra, alle sue strutture e a chi ci lavora ogni giorno”.

Per ulteriori info e adesioni: www.specialehotel.com