A Rimini un nuovo corso di laurea in management ospitalità

Al campus di Rimini dell’Università di Bologna nasce il nuovo corso di laurea in Management dell’Ospitalità.

Il nuovo percorso di laurea, in lingua italiana, spiegano dall’Ateneo, punta a rispondere alle esigenze del settore turistico e alberghiero con un approccio e multidisciplinare: attivo dal prossimo settembre 2025 è inserito nell’ambito della laurea in Economia dell’Impresa ed offre una formazione che combina competenze economiche, gestionali, giuridiche e contabili con una specializzazione nel settore dell’ospitalità.

La nuova laurea è strutturata su un percorso formativo della durata di tre anni: il primo anno prevede discipline teoriche di base, con focus su economia, matematica, economia aziendale, informatica e lingue; il secondo anno una approfondimento manageriale e una specializzazione nell’ospitalità e nel turismo per acquisire competenze pratiche e operative e il terzo anno un focus su gestione finanziaria, contabilità, diritto e strategie manageriali applicate alle imprese turistiche.

Ansa