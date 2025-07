A San Marino innovazione e futuro con il libro di Nicola Barone. Presentazione mercoledì 16 luglio ore 18.00, Piazzale Domus Plebis

Mercoledì 16 luglio sarà presentato nella Repubblica del Titano il libro “Una vita da Presidente”.

Quando un’autobiografia diventa il pretesto per parlare di innovazione e futuro: è il caso del fortunato volume dell’ing. Nicola Barone (scritto a quattro mani con il giornalista Santo Strati) che sarà presentato mercoledì 16 luglio a San Marino.

Il racconto dell’intensa attività di Barone, ingegnere elettrotecnico del Politecnico di Torino rappresenta il percorso ideale per capire l’evoluzione tecnologica degli ultimi 40 anni.

Tra l’altro, l’ing. Nicola Barone è Presidente di Tim San Marino e ha alle spalle una vita trascorsa in Telecom. Barone è sicuramente uno dei protagonisti dell’innovazione tecnologica che ha caratterizzato la Repubblica di San Marino, uno degli Stati più tecnologicamente avanzati d’Europa, grazie alle soluzioni tecnologiche d’avanguardia, suggerite e messe in atto da Barone. Sperimentazioni in ultra-banda e intuizioni che hanno anticipato uno sviluppo straordinario dell’utilizzo delle nuove tecnologie. Il tutto al servizio della comunità, modello di crescita tecnologica al servizio dell’antica Repubblica del Titano.

Leggendo il libro di Barone si scopre che la sua autobiografia è in realtà il pretesto per illustrare lo sviluppo tecnologico del nostro Paese negli ultimi 40 anni, facendo scoprire quanto è stato fatto in termini di crescita dell’innovazione tecnologica e quello che dobbiamo aspettarci nell’immediato futuro e oltre.

L’ing. Barone a San Marino ha realizzato progetti di cablatura di tutta la Repubblica, avviando un modello di smart city che ha fatto scuola, ma non è un’idea del terzo Millennio: già nel 1987 l’ing. Barone (originario di Cerchiara di Calabria, alle falde del Pollino) in diversi convegni in Calabria esponeva la sua idea visionaria di una connessione stabile e costante che mettesse insieme opportunità di crescita ed esigenze della popolazione. Le sue intuizioni (è stato nei primi anni Novanta Presidente del Consorzio TelCal promosso dal Ministero dell’Università) hanno permesso di sviluppare soluzioni tecnologiche davvero impensabili per quegli anni che hanno, poi, permesso lo sviluppo della Rete nel nostro Paese.

«Sono nato analogico – ama ripetere l’ing. Barone – oggi sono digitale al 100 per cento», ma sottolinea il Presidente di Tim San Marino la cosa più importante nella crescita tecnologica: il ruolo dell’uomo il rispetto dell’etica per garantire il corretto utilizzo delle risorse tecnologiche.

E il discorso, ovviamente, va a toccare l’intelligenza artificiale. Nel suo libro Barone espone le sue valutazioni ed esplora le opportunità che questa nuova sfida tecnologica è in grado di portare. Sono tantissime, soprattutto nel campo della scienza e della medicina, ma l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale non può essere demandato alle macchine, ma va accuratamente deciso e seguito dall’uomo.

E un altro aspetto, non secondario, che emerge dalla biografia dell’ing. Barone è la sua profonda umanità e il senso di condivisione solidarietà che gli insegnamenti salesiani gli hanno inculcato: fare del bene – dice Barone – dovrebbe essere una naturale predisposizione degli esseri umani e questo percorso riceve spesso l’illuminazione della fede. La fede cristiana mi ha sempre guidato sulle tracce di San Giovanni Bosco, il cui insegnamento è fondamentale per la formazione delle nuove generazioni. È ad esse che è dedicato e destinato “Una vita da Presidente” perché possa costituire lo stimolo e l’indicazione di un percorso di vita che, inevitabilmente, porta al successo.

Com’è capitato all’ing. Barone, appena nominato da Mattarella Grand’Ufficiale della Repubblica: da un piccolo paese della Calabria ai vertici internazionali delle telecomunicazioni. Un modello dove prevalgono sacrifici, studio, impegno, ma soprattutto passione. Sono gli elementi fondamentali del successo – ripete abitualmente l’ing. Barone quando incontra gli studenti: senza la passione qualsiasi impegno risulterà limitato e insufficiente. Il lavoro richiede passione ed entusiasmo, la prima accende gli interessi, il secondo cresce svolgendo l’attività che si è scelto di seguire.

L’appuntamento con la presentazione del volume “Una vita da Presidente” di Nicola Barone è, dunque, al piazzale Domus Plebis, Orti dell’Arciprete (accanto alla Basilica) nella città di San Marino mercoledì 16 luglio alle ore 18: presenta il giornalista e conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua. Oltre agli autori Barone e Strati, interverranno il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e S.E. il Vescovo di San Marino Domenico Beneventi.

L’evento sarà accompagnato dall’Orchestra Camerata del Titano di San Marino, diretta dal M° Augusto Ciavatta. Il libro è edito da Media&Books.