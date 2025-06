A San Marino la 34ma edizione dell’annuale Simposio Mondiale sugli UFO e i Fenomeni connessi. Sabato 28 e domenica 29 giugno al Palacongressi del Kursaal

Sabato 28 e domenica 29 giugno si svolgerà al Palacongressi del Kursaal a San Marino la 34ma edizione dell’annuale Simposio Mondiale sugli UFO e i Fenomeni connessi come sempre coordinato dal presidente del Centro Ufologico Nazionale italiano sorto nel 1967 e della ONG “International Coalition for Extraterrestrial Research” (ICER) costituito nel 2021 e riunente esperti di 30 paesi, il giornalista aerospaziale Roberto Pinotti. La manifestazione, dedicata quest’anno al tema “Alieni: verso il contatto” si propone, dopo la pubblica e plateale ammissione governativa del fenomeno e della sua natura tecnologica avanzata, intelligente ed ignota da parte degli USA nel 2021, di mettere a fuoco chi lo controlla e le sue intenzioni verso l’umanità facendo al contempo il punto sui suoi ultimi sviluppi. Un fenomeno il cui comprovato manifestarsi storicamente risale non agli USA del 1947 ma all’Italia del 1933 e che dunque non ha né può avere nulla di terrestre, e che altresì non manifesta nulla di aggressivo o pericoloso. Il contatto alieno che sottintende è dunque alle porte? Per dare una risposta a questo ed altri interrogativi esperti da Italia, USA, Francia, Regno Unito, Argentina, Germania, Portogallo, Romania, Svizzera e Messico relazioneranno in una “due giorni” intensa che spazierà dal passato anche remoto ed archeologico al presente e al futuro con dovizia di informazioni e particolari, dal controverso tema delle interazioni con entità aliene alla ricerca condotta a livello scientifico e governativo in Francia, e dalle ulteriori aperture istituzionali in USA alla più recente casistica registrata in America Latina, fino alle inquietanti presenze ufologiche sugli attuali teatri di guerra documentanti un evidente monitoraggio del globo a carattere planetario. Forse, con gli insulsi venti di guerra che soffiano oggi sul mondo, da altrove altre intelligenze si staranno forse chiedendo se poi davvero esiste vita intelligente sul pianeta Terra.

Centro Ufologico Nazionale italiano