A San Marino le qualificazioni alla Regions’ Cup ed agli Europei U17

Si svolgerà nella Repubblica di San Marino il Primo Turno di qualificazione ai prossimi Europei Under 17. Il rinnovato format, che si svilupperà in due turni (autunno e primavera), coinvolgerà nella fase iniziale anche i pari età di Italia, Galles e Norvegia dal 5 all’11 novembre prossimi. La prima di due settimane di calcio internazionale ospitate nel territorio sammarinese, visto che quella successiva (13-19 novembre 2024) sarà la volta dell’Intermediate Round della prossima UEFA Regions’ Cup. Le migliori selezioni regionali dilettantistiche di Slovenia, Turchia e Ungheria sfideranno la NAT di San Marino per un posto nella fase finale del torneo.

Salirà invece in Finlandia la Nazionale U19 di San Marino per disputare la fase preliminare delle qualificazioni agli Europei di categoria. I Biancazzurrini, sorteggiati con Repubblica Ceca, Svizzera e Finlandia, si recheranno nel paese scandinavo dal 9 al 15 ottobre prossimi.

Per un approfondimento sulle modifiche ai format degli Europei giovanili, clicca qui.

FSGC