A San Marino per la prima volta una gara FIS: domenica c’è la Rollerski Cup

Domenica 29 giugno segnerà una tappa importante per la Federazione Sammarinese Sport Invernali: l’organizzazione della prima gara FIS, a San Marino, della storia federale. Alle 10.45, da Montegiardino, scatterà la prima San Marino Rollerski Cup, una gara di skiroll che vedrà oltre 70 partecipanti sfidarsi su un percorso tecnico, con arrivo nel cuore del centro storico di San Marino.

La gara, che vedrà una grande partecipazione di atleti italiani, sarà valida anche come Ses Cup, la speciale competizione che raggruppa le Small Evolving Ski Nations. Sono 25 i partecipanti alla Ses Cup.

A margine della gara di domenica, la FSSI ha organizzato in questi giorni un camp di skiroll, tenuto da istruttori FIS, rivolto agli atleti e tecnici delle Nazioni SES. Il settore sviluppo della FIS, infatti, mette a disposizione delle risorse per fare crescere le piccole Nazioni, con l’impegno, da parte delle Federazioni, di organizzare dei camp in concomitanza delle gare di SES Cup.

