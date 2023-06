A San Marino un distretto dell’edilizia e arredo. Articolo su “Il Sole 24ore”

A San Marino, negli ultimi anni si sono sviluppati diversi «cluster» industriali che insieme generano quasi il 40% del Pil dell’intera Repubblica.

Uno dei più importanti e storicamente sviluppati è quello legato al mondo delle costruzioni e della casa che conta circa venti aziende che generano un fatturato di 461 milioni di euro e che danno lavoro a più di 1700 dipendenti.

La forza attrattiva della Repubblica di San Marino risiede nel costo del lavoro competitivo e nelle assunzioni liberalizzate nonchè in una legislazione che favorisce investimenti diretti all’acquisizione di beni strumentali ad alto contenuto innovativo e interventi di efficientamento energetico in ottica di una produzione “zero impact” ad alto valore aggiunto.

Per Emanuel Colombini, Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio di San Marino nonchè amministratore della Colombini Group, tale forza attrattiva “Si basa su alcuni pilastri che non sono soltanto la fiscalità agevole e leggera, come comunemente si crede, ma su una serie di elementi importanti per chi fa impresa: la rapidità di risposta nel rilascio delle autorizzazioni da parte degli uffici pubblici e delle autorità per avviare attività economiche”.

Come testimonia Paolo Mularoni, Presidente di Ceramica Faetano, con sede nella Repubblica, “Sicuramente a San Marino è più facile e rapido sbrigare tutti gli adempimenti burocratici. Non solo grazie a una legislazione più snella, ma anche perché il Paese è piccolo ed è più facile per un imprenditore orientarsi tra le norme e sapere a chi rivolgersi in caso di necessità”.

Inoltre, come spiega Benedetta Masi, Amministratrice Delegata di Colorificio Sammarinese, “Anche noi, come i colleghi italiani, abbiamo difficoltà nel reperire le competenze necessarie e nel trattenerle, tuttavia qui si vive bene, la qualità della vita è alta e questo è un fattore importante, così come le caratteristiche di sostenibilità di aziende come la nostra, attente alla sicurezza dell’ambiente lavorativo, oltre che alla tutela dell’ambiente stesso e dei nostri dipendenti”.

Leggi l’articolo completo:

A San Marino distretto dell’edilizia e arredo_ Il Sole 24 ORE

Camera di Commercio

Agenzia Sviluppo Economico San Marino