A San Marino una giornata con i grandi professionisti del “ritocco”. Il 20 settembre i grandi nomi della medicina estetica italiana tutti assieme per fermare le lancette dell’invecchiamento con il progetto “4Hands Full Face”

Alessandro Pasquali, Giovanni Angiolini, Nicolò Bertozzi e Massimiliano Manfredi: il 20 settembre i grandi nomi della medicina estetica italiana tutti assieme per fermare le lancette dell’invecchiamento con il progetto “4Hands Full Face”

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della chirurgia estetica: al grido di “rivoluziona la tua bellezza”, il prossimo 20 settembre, alla Nova Clinic di San Marino, è in programma “4Hands Full Face”, un open-day che, per la prima volta, riunirà in un unico progetto estetico alcuni tra i professionisti più celebrati della medicina italiana. Una full-immersion a 360° dedicata al “bellessere”, un neologismo molto in voga negli ultimi anni che abbina la “cultura del bello” ai principi universali della salute.

Oltre agli ordinari protocolli iniettivi, infatti, sarà possibile avere consulenze gratuite chirurgiche, anestesiologiche, nutrizionali, wellness e cosmeceutiche per togliersi qualunque dubbio e migliorare, in una sola seduta, il proprio aspetto, ma anche il proprio benessere.

L’obiettivo del trattamento – nel rigoroso rispetto dell’individualità della paziente e dei suoi dettagli – non è infatti soltanto quello di creare un’armonia dei volumi persi, ma di riportare indietro le lancette dell’orologio “indossando la propria età con stile”.

All’evento parteciperà un team di professionisti selezionati per l’occasione da Alessandro Pasquali, il noto chirurgo estetico di Cesenatico, esperto di VASERlipo, trainer di Seffiller e di metodiche mini-invasive.

Al suo fianco, tra gli altri, il celebre Giovanni Angiolini, considerato tra i trenta migliori medici estetici del mondo, Nicolò Bertozzi, tra i massimi esperti italiani in tecniche additive, il chirurgo maxillofacciale Massimiliano Manfredi, prestigioso nome per i lifting profondi, deep/plane e del distretto facciale, e l’anestesista rianimatore Valerio Sciascia, grande esperto di anestesie profonde, blocchi toracici (zero dolore + rischi abbattuti) e analgesia post-operatoria. All’evento parteciperanno anche esperte di ozonoterapia e di cosmeceutica domiciliare per un benessere a 360° e, soprattutto, per mantenere il risultato nel corso del tempo.

Il lavoro “a più mani”, impostato con la logica dello sharing, garantisce un effetto “wow” perché permette alla paziente di godere delle esperienze e del know-how professionale di tanti profili medici e di ricevere la miglior tecnica “distrettuale” con la logica del “to each his own”.

L’evento del 20 settembre, ovviamente, prevede un numero limitato di posti. Per partecipare basta inviare una mail a info@alessandropasquali.com o whatsapp allo 0547-401568 allegando una foto del viso frontalmente (senza trucco né filtri) con nome e cognome.