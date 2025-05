A Santarcangelo nasce la prima “casa passiva” della provincia di Rimini: Residenza Ambra, tra sogno e innovazione

Un sogno nato in Germania, diventato idea, progetto e ora realtà: prenderanno il via a settembre 2025 i lavori per la prima “casa passiva” della provincia di Rimini, un complesso abitativo all’avanguardia sotto il profilo dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.

La nuova costruzione sorgerà in via Ospedale, dietro Santarcangelo Mare, e si chiamerà Residenza Ambra, in omaggio alla figlia di Angelo Di Croce. A firmare il progetto è il Gruppo Mav di Rimini, con il supporto tecnico dell’ingegnere Sergio Pesaresi, certificato dal prestigioso Passivhaus Institut di Darmstadt, proprio dove — nel 1991 — venne costruita la prima casa passiva al mondo.

Cinque appartamenti, zero caldaie e consumi ridotti fino al 90%

La Residenza Ambra ospiterà cinque unità abitative realizzate secondo lo standard Passivhaus, un protocollo costruttivo che consente di abbattere i consumi energetici fino al 90%, senza compromettere il comfort abitativo. Un risultato possibile grazie a vetri tripli, isolamento avanzato, impianti di ventilazione meccanica controllata e scambiatori di calore altamente efficienti che sostituiscono i tradizionali sistemi di riscaldamento e raffreddamento.

“Il fabbisogno energetico di una casa passiva è talmente ridotto — spiega l’ing. Pesaresi — che può essere coperto quasi interamente dalla sola energia solare. Non servono caldaie o pompe di calore: l’aria viene trattata e filtrata, garantendo salute e risparmio”. Nessuna emissione di CO?, niente polveri sottili: una casa che non inquina, costruita con materiali a bassissimo impatto ambientale, come il legno.

Un sogno nato tra Monaco e Garmisch

L’ispirazione nasce dall’esperienza tedesca di Michele Di Croce, amministratore del Gruppo Mav, che ha lavorato in Baviera dal 2018 al 2020. “In Germania — racconta — le case passive sono la norma, anche per l’edilizia popolare. Lì ho capito quanto questo approccio fosse il futuro. È vero, costa di più all’inizio, ma si recupera tutto in bolletta e in valore immobiliare”.

La decisione di costruire a Santarcangelo non è casuale. “È una terra che amiamo — spiega Di Croce —, con una forte identità culturale e un’attenzione crescente alla sostenibilità. È il luogo ideale per avviare un modello che vogliamo replicare anche in altri territori della Romagna”.

14 mesi per costruire il futuro

I lavori inizieranno a settembre 2025 e dureranno circa 14 mesi. La vendita degli appartamenti è stata affidata alle agenzie Aimmobiliare di Santarcangelo e Quimmo.

Residenza Ambra non sarà solo una casa: sarà un simbolo di innovazione, consapevolezza e amore per il territorio.