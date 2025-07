A14, casello Rimini Sud chiuso questa notte e domani notte

Disagi in vista per chi viaggia lungo l’autostrada A14 nel tratto riminese. Autostrade per l’Italia ha annunciato modifiche temporanee alla viabilità per consentire interventi di manutenzione della pavimentazione stradale. In particolare, sarà interessata la stazione di Rimini Sud, con chiusure notturne programmate.

La prima interruzione è prevista dalle 21 di giovedì 17 luglio alle 5 di venerdì 18 luglio. In questa fascia oraria, il casello sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni (Bologna e Ancona) e in uscita per chi proviene da Ancona. Gli automobilisti diretti verso Bologna potranno entrare in autostrada utilizzando la stazione di Rimini Nord, mentre chi è diretto o proviene da Ancona dovrà fare riferimento alla stazione di Riccione.

Una seconda chiusura è prevista dalle 22 di venerdì 18 luglio alle 6 di sabato 19 luglio, con l’uscita vietata a chi proviene da Ancona. Anche in questo caso, la stazione consigliata in alternativa è quella di Riccione.

Autostrade per l’Italia invita gli utenti a prestare attenzione alla segnaletica presente in loco e a pianificare con anticipo i propri spostamenti per evitare disagi.