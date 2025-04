A14: Chiusura della stazione di Cesena per lavori di ripristino

Nei prossimi giorni, la stazione di Cesena della A14 Bologna-Taranto rimarrà chiusa durante le notti di lunedì 14 e martedì 15 ottobre, dalle 22:00 alle 6:00. La chiusura interessa l’uscita per gli automobilisti in arrivo da Ancona ed è necessaria per permettere lavori di ripristino del rilevato autostradale della rampa dello svincolo, danneggiato dall’alluvione del mese scorso. Gli utenti sono invitati a utilizzare le stazioni alternative di Cesena nord o Valle del Rubicone per le proprie esigenze di viaggio.