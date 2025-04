A14, chiusura notturna tra Rimini nord e sud per lavori: come cambierà la viabilità

Nuovi interventi di manutenzione lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto: dalle 22 di giovedì 17 aprile fino alle 6 del mattino successivo, il tratto compreso tra i caselli di Rimini nord e Rimini sud sarà interdetto al traffico in direzione Ancona.

La chiusura si rende necessaria per permettere la prosecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione, programmati nelle ore notturne al fine di ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione.

Durante l’intervallo di sospensione del traffico, i veicoli in transito dovranno abbandonare l’autostrada all’uscita di Rimini nord e proseguire lungo un percorso alternativo attraverso la rete stradale ordinaria. Il tragitto consigliato prevede il transito su via Orsoleto, via Solarolo, via Tolemaide, la Strada Statale 16 Adriatica e la SS72 Consolare Rimini-San Marino, con possibilità di rientro in A14 presso il casello di Rimini sud.

Gli utenti sono invitati a pianificare in anticipo i propri spostamenti, tenendo conto delle modifiche temporanee alla viabilità, e a prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso alternativo.