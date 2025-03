A14, chiusure: tratto Cattolica-Riccione in entrambe le direzioni e tratto Rimini Nord-Rimini Sud

Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto tra Cattolica e Riccione per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Scacciano”. La chiusura avverrà dalle 22:00 di mercoledì 29 alle 6:00 di giovedì 30 maggio in direzione Bologna, e dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 maggio in direzione Ancona/Pescara. In alternativa, è possibile percorrere la viabilità ordinaria. Inoltre, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Covignano”, sarà chiuso il tratto tra Rimini nord e Rimini sud nelle stesse modalità, dalle 22:00 di venerdì 31 maggio alle 6:00 di sabato 1 giugno.