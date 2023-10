ABB FIA FORMULA E: MISANO WORLD CIRCUIT CONFERMA LA SUA CANDIDATURA AD OSPITARE LA TAPPA ITALIANA DEL CAMPIONATO 2024

Misano World Circuit, 20 ottobre 2023 – L’annuncio del calendario provvisorio del mondiale Formula E, alla viglia dei primi test in programma a Valencia la prossima settimana, ha suscitato curiosità nel mondo del motorsport nell’immaginare su quale circuito italiano si svolgerà la data 2024. Misano World Circuit conferma di essersi candidata ad ospitare la tappa in programma nel secondo weekend di aprile, 13 e 14, proprio nella Motor Valley.

“Siamo fra i candidati e questo già è un bel successo – dicono il presidente Luca Colaiacovo e il managing director Andrea Albani – In queste settimane abbiamo lavorato per preparare un dossier in grado di convincere il promoter a sceglierci per le gare italiane dei prossimi anni, usando lo schema vincente che mette in sinergia MWC con il territorio per affermare un duplice obiettivo: aggiungere un evento di profilo mondiale al nostro calendario già così ricco e costruire da subito un’ulteriore opportunità di business per l’industria dell’accoglienza. Si tratta del primo sport al mondo ‘Net Zero Carbon from Day Zero’ che arricchirebbe col segno più innovativo gli eventi ospitati nella Motor Valley”.

Ultimamente si sono moltiplicati gli incontri e la settimana scorsa è avvenuta la visita sul territorio da parte degli organizzatori per prendere visione dell’impianto, toccando con mano il coinvolgimento delle istituzioni. Ora la candidatura è sul tavolo dei promoter, in attesa dell’annuncio ufficiale sulla scelta della location italiana. Da stabilire il naming, che nel caso sarà sintesi ed espressione del territorio e sarà ufficializzato nel momento in cui la scelta dovesse ricadere su MWC.

“Incrociamo le dita – il commento di Andrea Corsini, Assessore al turismo della Regione Emilia-Romagna – ma siamo convinti che la prestigiosa Formula E trovi nella nostra Motor Valley una collocazione naturale e sia ulteriore espressione delle peculiarità di un distretto che già ospita le massime competizioni motoristiche mondiali: Formula 1, MotoGP e WorldSBK”.

“Abbiamo le carte in regola – conferma Jamil Sadegholvaad, presidente di Visit Romagna – per ospitare un evento ricco di fascino, dal carattere innovativo e che si svolge nelle grandi capitali mondiali. Solo a livello organizzativo e di sponsor, si tratterebbe di quasi 5.000 persone da ospitare nella settimana che porta al weekend di gara, a cui si aggiungerà l’affluenza di pubblico che si preannuncia elevata. Nei weekend a Roma, l’indotto è stato misurato in circa 60 milioni e ciò posiziona l’evento ad un livello altissimo ed appetibile”.

“Mi aggiungo nella speranza che vada in porto questa preziosa occasione –conclude Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico – Sarebbe il premio all’appeal che il territorio ed MWC garantiscono agli organizzatori dei più grandi eventi mondiali del motorsport. Anche il posizionamento temporale, a metà aprile e due settimane dopo Pasqua, rappresenterebbe un’ottima opportunità per la nostra economia turistica”.

Focus on: Formula E

La fanbase dell’ABB FIA Formula E World Championship ha raggiunto nuovi record nel campionato 2022/23, in crescita del 17% su base annua, raggiungendo quota 344 milioni.

Una fanbase superiore al campionato americano NASCAR e che la pone al quarto sport fra le discipline motoristiche. Germania e Stati Uniti sono le aree con maggiore crescita in termini di fanbase, rispettivamente in crescita del 45% e del 30%.

225 milioni di spettatori si sono sintonizzati dal vivo durante la stagione numero nove, in aumento del 4%. Cina e gli Stati Uniti, oltre ai nuovi mercati di Brasile, India e Sud Africa, hanno registrato aumenti significativi nelle visualizzazioni delle gare dal vivo.

La prossima stagione dell’ABB FIA Formula E inizierà a Città del Messico il 13 gennaio 2024. Al momento sono iscritti 22 piloti e 13 team fra cui Maserati.

