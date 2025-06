ABS, San Marino al centro del dibattito sulla crisi d’impresa: esperti e istituzioni a confronto il 18 giugno al Teatro Titano

Un convegno di alto profilo promosso dalle Segreterie di Stato e dall’Associazione Bancaria Sammarinese mette a fuoco il futuro della gestione delle crisi imprenditoriali nel contesto sammarinese.

Il prossimo mercoledì 18 giugno 2025, a partire dalle ore 9.00 presso il Teatro Titano di San Marino, si terrà un’importante giornata di studio e confronto dal titolo «Creditori e impresa: una via sammarinese alla gestione della crisi». Un evento che si annuncia come tappa fondamentale per la riflessione sul ruolo dei creditori, delle istituzioni e degli strumenti giuridici nel governo delle crisi aziendali, in un contesto economico e normativo in continua evoluzione.

Organizzato con il patrocinio delle Segreterie di Stato per la Giustizia, le Finanze, l’Industria e il Lavoro, e in collaborazione con l’Associazione Bancaria Sammarinese, il convegno vedrà la partecipazione di alcune delle più autorevoli figure del panorama giuridico e istituzionale italiano e sammarinese.

Ad aprire i lavori, dopo i saluti istituzionali e la presentazione del moderatore, saranno i Segretari di Stato Stefano Canti, Rossano Fabbri e Alessandro Bevitori, insieme al Presidente dell’ABS Federico Gianni.

I relatori della prima sessione offriranno uno spaccato del sistema sammarinese e dei suoi strumenti attuali, con interventi del Dott. Giovanni Canzio, già Primo Presidente della Corte di Cassazione e oggi dirigente del Tribunale Unico, e dell’Avv. Catia Tomasetti, Presidente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. A seguire, interverranno i professori Valeria Pierfelici e Renato Giuseppe Bricchetti, giudici delle Corti d’Appello sammarinesi.

Dopo la pausa caffè, la seconda sessione allargherà il focus al panorama italiano, con ospiti d’eccezione come il Dott. Luciano Panzani, già Presidente della Corte d’Appello di Roma, e il Prof. Avv. Vincenzo de Sensi della Luiss Guido Carli, attivo nel Gruppo Esperti del Ministero delle Imprese. A completare il parterre, il Prof. Avv. Ermanno La Marca, l’Avv. Matteo Mularoni, docente all’Università di Urbino, e la Cons. Elena Lorenzini, Vicecapo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il convegno si concluderà con una tavola rotonda e gli interventi finali, lasciando spazio a domande, osservazioni e confronto aperto tra i partecipanti.

L’ingresso è gratuito ma riservato agli iscritti, previa registrazione online sul sito www.abiesse.sm entro venerdì 13 giugno 2025.

In un’epoca in cui l’instabilità economica mette a dura prova la tenuta del tessuto imprenditoriale, San Marino si propone come laboratorio giuridico e istituzionale per un approccio più equo, rapido ed efficace alla gestione delle crisi. Un’occasione imperdibile per giuristi, operatori del settore, imprenditori e studiosi.

ECCO IL PROGRAMMA