Abuso d’ufficio, Andrea Gnassi: “Il Pd realizzi con i sindaci una riforma organica”

“Il Pd, sulla proposta di abrogare l’abuso di ufficio della destra costruisca con i sindaci una riforma organica sulle responsabilità dei sindaci e degli amministratori locali in relazione al ruolo che svolgono. Il Pd sia capace di rispondere alle giuste preoccupazioni degli amministratori. Il tema delle responsabilità dei sindaci va visto senza scalfire l’impunità e la più ampia dimensione del rispetto della legalità; sono temi e principi che devono rimanere anche per chi opera in molti organi e istituzioni del paese, diverse dai comuni. Il Pd convochi i suoi amministratori per definire una proposta politica e normativa condivisa per i prossimi passaggi parlamentari. Penso anche che tutte le forze politiche in Parlamento debbano incontrare i sindaci su questo tema a partire dall’Anci”. Lo dichiara Andrea Gnassi, deputato Pd, tornando sul tema della revisione della norma dell’abuso d’ufficio.