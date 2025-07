Accordo di associazione Andorra-San Marino/UE. CERNI ESCALE’, Concordia (Centro Sinistra-Opposizione), sulla futura competività delle imprese andorrane nel mercato unico europeo

Sulla competitività delle esportazioni dei paesi dell’Unione Europea: se confrontiamo i dati del 1992 – prendendo come riferimento un periodo precedente al Trattato di Maastricht, quando già esisteva una certa integrazione europea, soprattutto tra i due Stati membri della Comunità Europea – e li confrontiamo con i dati del 2024, con l’UE a 27, vediamo che le esportazioni interne (incluso tra quei due Stati) erano tra il 29% e il 32%.

Nel 2024, sono scese al 14-15%. A livello commerciale, quindi, l’UE ha perso forza, in particolare a causa della crescita delle potenze emergenti. La Cina esporta molto di più, l’India esporta molto di più, tutto il sud-est asiatico ha aumentato le sue esportazioni, l’economia brasiliana è molto più integrata… Quindi non è vero che l’UE ha aumentato le sue esportazioni.

Anzi, molte imprese tecnologiche di punta stanno lasciando l’UE perché il contesto normativo americano è molto meno rigido. Se guardiamo le 500 imprese più grandi secondo Fortune, vedremo quanti sono localizzati negli USA rispetto all’Europa. Ma qui si apre un dibattito più profondo: l’UE è stata un successo politico-economico? Secondo me sì. Ha favorito l’integrazione e ridotto i conflitti politici tra Stati. Ci capiamo meglio. È un’unione fondata non solo su princìpi economici, ma anche democratici.

Noi pensiamo che Andorra debba integrarsi nell’UE, ma bisogna fare attenzione ad alcune affermazioni. L’UE soffre di iper-regolamentazione, e se noi entriamo, le nostre imprese subirebbero lo stesso tipo di vincoli. È così. Lei ha ragione, come diceva anche il signor Riba: in alcuni accordi d’associazione, alcune imprese – specialmente del settore edile – avranno vantaggi competitivi per operare nei Pirenei.

È vero. Perché ora, per aprire un’azienda dall’altra parte del confine, c’è il problema della gestione del personale: da che azienda proviene? Se è andorrana, non può operare direttamente. Ora invece, una piccola impresa potrà aprire oltre confine, in Spagna o in Francia, e operare agevolmente. È molto più facile per un andorrano aprire una società in Francia o Spagna, che per un francese o uno spagnolo aprirla in Andorra, perché finora la nostra economia è stata più protetta.

Quindi sì, nel settore edilizio ci sarà questo vantaggio competitivo. Ma attenzione a focalizzarsi su un solo settore, dimenticando tutti gli altri. La stabilità giuridica può portare a una “succursalizzazione” della nostra economia: Starbucks e altre catene già presenti da noi potrebbero aumentare. È un processo già in atto, e continuerà.

Se riusciremo a creare un vero parco dell’innovazione e a sviluppare la ricerca, allora stare nel mercato unico sarà un vantaggio nel medio termine. Sto cercando di elencare vantaggi e svantaggi, senza entrare nella linea politica generale del mio partito.

Il signor Riba ha detto che la maggior parte degli appalti pubblici oggi viene assegnata a imprese straniere. Confronteremo i dati e li pubblicheremo sul sito di Concòrdia.

