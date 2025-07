Accordo di Associazione UE/ANDORRA/SAN MARINO. Joan Carles Minana, notaio, osservatore politico andorrano intervistato (tradotto in 4 lingue) da Marco Severini – direttore GiornaleSM

Oggi abbiamo il piacere di intervistare Joan Carles Rodríguez Miñana, notaio andorrano di lunga esperienza, già presidente della Camera dei Notai di Andorra per oltre dodici anni e figura autorevole nel panorama giuridico europeo. Esperto in diritto civile e in materia europea, ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Commissione Affari Europei del Notariato dell’Unione Europea (CNUE). Con una profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali del Principato, ci offre una riflessione lucida e diretta sullo stato dell’Accordo di Associazione tra Andorra e Unione Europea, sul percorso politico che lo accompagna, e sulle reazioni sempre più forti da parte della società andorrana. L’intervista viene pubblicata in 4 lingue: italiano, spagnolo, catalano e francese



– Il Governo andorrano ha firmato un Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Come si è arrivati a questo punto e qual è la situazione attuale?

”C’è un evidente rallentamento, uno “stand by” voluto. Il Governo aveva promesso un referendum prima della ratifica dell’Accordo, ma i sondaggi indicano che il “Sì” avrebbe grosse difficoltà a prevalere. Da mesi si allunga artificialmente la situazione con continue scuse attribuite alla UE, mai al nostro Governo, che è l’unico a poter richiedere il referendum ai Coprincipi. Ora dicono che devono ancora capire se il testo sia “misto” o no, anche se questo non influisce sul contenuto votabile. Il testo è stato concordato a dicembre 2023 ed è pubblicato sul sito della UE da aprile 2024 in 23 lingue ufficiali, mentre qui stiamo ancora traducendo in catalano. Altra scusa: “deve votarlo prima il Parlamento Europeo”. Perché? Per evitare che Andorra, votando NO, dia un’immagine negativa? Sono solo tentativi di ritardare il confronto con l’opinione pubblica. Ma prima o poi, volenti o nolenti, dovranno ascoltarla. Alle urne o alle prossime elezioni.”

– Lei ritiene che il Governo porterà davvero a referendum l’Accordo? E quali scenari si aprono se ciò non avviene?

Lo dico da un anno: questo Governo non convocherà il referendum. Alla fine dovrà convocare le elezioni. Dicono che servono almeno sei mesi per organizzarlo e che ci deve essere distanza dalle elezioni. Ma se davvero volessero farlo, dovrebbero convocarlo adesso, appena tornati dalle ferie. È impossibile: non hanno nulla di pronto. Servirebbe tempo per separare referendum ed elezioni (che devono svolgersi entro inizio 2027). Se non lo fanno, rischiano un voto di castigo: hanno promesso più volte il referendum, non mantenerlo avrebbe un prezzo politico altissimo. E infatti, i partiti contrari all’Accordo stanno crescendo nei sondaggi. I partiti favorevoli, invece, sono sotto una pesante lastra: quest’Accordo li sta schiacciando. Politicamente, li ha già condannati.

– Quindi, secondo lei, ci sarà un voto popolare prima della ratifica?

Dovrebbe! Il referendum è una promessa scritta. Ma in pratica stanno facendo di tutto per rimandarlo. Se davvero lo volessero, oggi saremmo già in campagna. Invece non c’è nulla di avviato. Questo vuol dire che puntano a portare il Paese alle elezioni senza aver risolto la questione dell’associazione. È una strategia per non pagare il prezzo politico adesso. Ma alle urne ci sarà un giudizio anche su questo.

– Qual è, in sintesi, il messaggio che vuole far arrivare ai cittadini?

Il messaggio è chiaro: l’Accordo di Associazione non può essere imposto senza ascoltare i cittadini. È una decisione storica e delicata, e la voce degli andorrani deve contare. Le scuse per non interpellarli non reggeranno ancora a lungo. O si dà loro la parola, o sarà il voto politico a farsi carico del giudizio.

Marco Severini – direttore GiornaleSM