Accordo di Associazione UE-San Marino. Sds Beccari: ”NON RICEVEREMO I FONDI EUROPEI! NON CI DARANNO I SOLDI PER L’OSPEDALE”

San Marino ha posto la questione, gia? prima che arrivassi io. La risposta della Commissione e? sempre stata la stessa: non li possiamo dare, non c’e? uno strumento giuridico che permette alla Commissione di finanziare un paese associato, come finanzierebbe uno Stato membro.

Il non essere Stato membro lo preclude. Non e? solo una questione di contribuzione ai fondi ma ma anche la partecipazione al processo decisionale dei fondi, trattativa che avviene dentro la Commissione europea e al Consiglio a cui non partecipiamo in quanto non membri.

Adesso Rossi dice ‘questo e? un sottoprodotto’… grazie, e? vero, abbiamo discusso a suo tempo sull’adesione, l’Ue ci ha detto che non sono aperti ad adesioni ulteriore. E’ una scelta fatta nel 2014.

Della questioni fondi si e? sempre dibattuto in Commissione mista, benissimo credere che potevamo insistere di piu? ma, credetemi, andate a parlare con il Dipartimento Affari Esteri. Hanno trattato questo tema allo sfinimento con la Commissione ed e? sempre stata data questa risposta, non e? solo motivo di dare un contributo come Paese, ma e? una questione strutturale.