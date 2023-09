ACQUABIKE SAN MARINO. PODI PER SAN MARINO ALLA GARA DI CAMPIONATO ITALIANO A FIUMICINO

Si è appena conclusa la penultima tappa di campionato italiano Moto d’acqua a Fiumicino Roma, dove il Team Aquabike San Marino si è distinto in varie categorie, tornando in Repubblica con la vittoria nella categoria Runabout F4 novice del pilota Bravetti Lorenzo, un secondo posto con il pilota Nanni Walter nella categoria Runabout F4 Veteran , ed ancora De Giorgi Nicola che in Runabout F2 si è posizionato al 4° posto, e infine Pesaresi Carlo che si posiziona al 6^ posto nella categoria Endurance “Sono molto orgoglioso” afferma il Presidente “il team sta crescendo e risponde in modo ottimale, con posizionamenti sempre più alti in classifica” continua elogiando i suoi piloti “ velocità, fisicità e concentrazione sono gli elementi vincenti per salire sul podio, e prendere sempre più “spazio” tra i piloti e campioni italiani, il team AQUABIKE San Marino “ continua il presidente” comincia a farsi vedere, ad avere una voce e un volto in una realtà grande come l’Italia, sono orgoglioso di poter affermare che la nostra Repubblica in questo sport, porta risultati a casa.” “Rimaniamo concentrati sull’ultima tappa per portare a casa il titolo di campione italiano motonautica, e intanto puntiamo sulla giovanile per l’Anno 2024, visto che è arrivata anche una moto nuova, per questo invito i giovani Sammarinesi a provare questo sport contattandoci tramite i social”.

Uff. Stampa Aquabike San Marino