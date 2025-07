Ad Acquaviva la finale della Regions’ Cup: Aragón trionfa ad una manciata di secondi dai calci di rigore

Una finale equilibrata e palpitante, quelle di UEFA Regions’ Cup 2025 ospitata da San Marino e decisa allo stadio di Acquaviva. A far saltare il banco, quando l’esito alla lotteria dei calci di rigore sembrava inevitabile per stabilire la tredicesima vincitrice della competizione, la stoccata di Torcal sugli sviluppi di un corner. Aragón è campione per la prima volta nella sua storia e succede nell’albo d’oro ai cugini della Galicia.

Nell’arco delle due ore di gioco, tuttavia, è il Dolno?l?ski a farsi preferire. Il calcio, però, sa essere spietato quanto cinico nel premia chi mostra maggior concretezza nel momento decisivo. Così, a poco serve la traversa colpita al 36’ da Jablonski – primo vero sussulto di una gara giocata a ritmi alti, ma che ha riservato al secondo tempo le principali occasioni da rete. Al 52’ San Agustín ha la palla del vantaggio, ma calcia addosso al portiere proteso in uscita. Non va meglio a Chegu, chiuso in combinata da G?siorowski e ?azarowicz. Il Dolno?l?ski torna a farsi pericoloso poco oltre l’ora di gioco, con una grande azione che smarca il destro a rimorchio di Niewiadomski. Nella circostanza, è determinante la chiusura di Casero – immolatosi per negare il vantaggio polacco. Nel finale dei tempi regolamentari gli uomini di Ko?odziejczyk sembrano averne di più e per neutralizzare il destro violento di Wronski è necessaria tutta l’agilità di Lite. Nei minuti finali un’occasione per parte: Torcal non angola un colpo di testa a botta sicura all’85’, mentre Lite è strepitoso nel dire di no alla bordata di Wronski che già pregustava la rete allo scadere.

Esito che sarebbe toccato agli avversari. Il Dolno?l?ski reclama un rigore in apertura di supplementari per l’atterramento di Wronski, ma l’arbitro non concede più di un calcio d’angolo. Sul lato opposto San Agustín scatta sul filo del fuorigioco ed elude l’uscita di G?siorowski con un tocco vellutato, ma deve arrendersi al recupero decisivo di Niemienionek. Successivamente, un difetto di comunicazione tra G?siorowski e la terza linea difensiva genera un’opportunità per Chegu che calcia a lato. A decidere l’esito della XIII edizione di UEFA Regions’ Cup è però una palla vagante sugli sviluppi di un corner concesso nell’arco dell’unico minuto di recupero concesso nei tempi supplementari. La difesa del Dolno?l?ski non libera e Torcal è reattivo e fortunato nel trovare palla e deviazione per gonfiare il sacco, regalando ad Aragón il primo alloro continentale della propria storia.

UEFA Regions’ Cup San Marino 2025 | Aragón-Dolno?l?ski 1-0

ARAGÓN (4-3-3)

Lite; Pinto (91’ Ferruz), Losin, Espierrez, Rober; Muñoz, Casero (116’ Rubio), Ciriano (70’ Torcal); Chegu, San Agustín (120+3’), Charlez

A disposizione: Jiménez, Torres, Cervera, Muzquiz, Gracia

Allenatore: Richi Civera

DOLNO?L?SKI (4-3-3)

G?siorowski; Bienkowski (70’ Wronski), Jablonski (118’ Ratajski), ?azarowicz, Niemienionek; Maciejewski, Wasilewski (86’ B?k), Bohdanowicz (86’ Franczak); Wawrzyniak, Bo?kowski (57’ Marcjan), Olek (57’ Niewiadomski)

A disposizione: Gembara, Wo?niak, Korba

Allenatore: Jacek Ko?odziejczyk

Arbitro: Robertas Volikonis (LTU)

Assistenti: Vytenis Kazlauskas (LTU), Gianmarco Ercolani (SMR)

Quarto ufficiale: Michele Beltrano (SMR)

Marcatori: 120+1’ Torcal

Ammoniti: Olek, Maciejewski, Pinto, Ciriano, Wawrzyniak, Casero, Bohdanowicz, Niewiadomski, Ferruz, Chegu, Charlez

Note: 248 spettatori

FSGC | Ufficio Stampa