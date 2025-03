Addio a Luca Giurato, storico volto della TV italiana

Si è spento all’età di 84 anni Luca Giurato, noto giornalista e conduttore televisivo che ha segnato un’epoca nel panorama mediatico italiano. Conosciuto per il suo stile ironico e la simpatia contagiosa, Giurato ha lavorato per anni come conduttore di “Uno Mattina” e come ospite fisso in diversi programmi Rai.

Giurato aveva iniziato la sua carriera nel giornalismo come redattore per testate di prestigio, ma è stata la televisione a consacrarlo al grande pubblico, grazie alla sua personalità fuori dagli schemi. Oltre alla sua professionalità, è rimasto celebre per i divertenti lapsus e le gaffe che, nel corso degli anni, sono diventate un tratto distintivo del suo modo di fare televisione, conquistando l’affetto degli spettatori.

La sua carriera televisiva lo ha portato a diventare una figura amata e ricordata per l’ironia e la leggerezza con cui affrontava ogni situazione. Giurato lascia un vuoto nel mondo della televisione italiana, ma anche un’eredità fatta di momenti indimenticabili.