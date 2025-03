Adiconsum Romagna: oltre 170.000 euro recuperati per i consumatori nel 2024

Adiconsum Romagna, associazione promossa dalla Cisl, ha raggiunto un importante traguardo nel 2024, riuscendo a recuperare ben 170.000 euro per i consumatori, grazie all’assistenza in numerosi casi di contenzioso legato a pratiche commerciali scorrette. Con una base di quasi 600 iscritti e un’attività che ha coinvolto oltre 720 pratiche, l’associazione ha lavorato instancabilmente per difendere i diritti degli utenti, restituendo somme ingiustamente addebitate.

I rimborsi ottenuti sono stati distribuiti in diverse province: Forlì-Cesena ha visto il recupero di 109.000 euro, mentre a Rimini sono stati restituiti 22.000 euro, e a Ravenna sono stati recuperati 39.000 euro. Questi successi evidenziano l’impegno costante dell’associazione nella protezione delle famiglie, con particolare attenzione alle problematiche riguardanti le compagnie telefoniche e le forniture energetiche, che hanno rappresentato il 30% dei casi trattati.

Un servizio di conciliazione efficace per i consumatori

Il lavoro di Adiconsum Romagna non si è fermato al recupero economico, ma si è concentrato anche sulla risoluzione alternativa delle controversie. Circa il 40% delle pratiche trattate ha riguardato questo tipo di supporto, mirando a risolvere le problematiche attraverso il dialogo e la mediazione, evitando così lunghi procedimenti legali.

Il presidente dell’associazione, Fulvio Biondi, ha sottolineato l’importanza di tutelare in particolare gli anziani, spesso vittime di pratiche commerciali poco trasparenti, specialmente nel settore delle utenze energetiche e delle telecomunicazioni. “Aiutare i consumatori a proteggersi dalle offerte ingannevoli e informarle sulle proprie scelte di mercato è la nostra missione”, ha affermato Biondi. “Vogliamo inoltre sensibilizzare i cittadini sulla forza del voto con il portafoglio, promuovendo aziende etiche e sostenibili che operano nel rispetto dell’ambiente e della società.”

Sportelli Adiconsum per l’assistenza diretta

L’associazione è presente sul territorio con sportelli di consulenza e assistenza a Cesena, Forlì, Faenza, Castelbolognese, Riolo Terme, Lugo, Ravenna e Rimini, garantendo un supporto concreto e tempestivo a tutti i cittadini che si trovano ad affrontare problematiche legate ai contratti di fornitura luce e gas, telefonia e molto altro.

Adiconsum Romagna continua a farsi portavoce di una consapevolezza dei consumatori sempre più orientata verso un futuro di responsabilità e sostenibilità economica e sociale.