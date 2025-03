ADRIEN FORMAUX E LA FORD PUMA RALLY1 HYBRID DI M-SPORT A RALLYLEGEND

Repubblica di San Marino. La conferma c’è stata nelle ultime ore. Adrien Formaux, pilota francese in forza al team M-Sport nel Campionato Mondiale Rally sarà di nuovo a Rallylegend, al volante della Ford Puma Rally1 Hybrid, con la quale è tra i protagonisti del WRC. Quattro volte sul podio ed un quinto posto nella classifica generale provvisoria del Mondiale Rally raccontano la positiva stagione, fin qui, del ventinovenne di Seclin. A Rallylegend 2024, Formaux parteciperà nella categoria WRC. Malcolm Wilson ha detto: “Rallylegend è un evento incredibile, vedere così tanti appassionati di rally e così tante fantastiche auto in un unico posto è qualcosa da non perdere. Ho ancora bei ricordi della mia partecipazione, è davvero qualcosa di speciale. È un privilegio poter inviare le ultime macchine Rally1 all’evento e per Adrien tornare per provare a ottenere un’altra vittoria”. Adrien Fourmaux ha detto: “Rallylegend nel 2020 è stata la mia prima esperienza con una World Rally Car, quindi è stato un grande piacere vivere questa esperienza in un evento così famoso. Sarà un piacere venire e partecipare di nuovo e mostrare a tutti gli appassionati fans la Puma Rally1. Vorrei ringraziare gli organizzatori di Rallylegend per aver contribuito a rendere tutto questo possibile e non vedo l’ora di tornare presto a San Marino” Per Formaux e M-Sport si tratta di un ritorno a Rallylegend, cui avevano partecipato, nella categoria “WRC”, nel 2020, l’anno terribile del Covid19. Formaux aveva vinto, con un primato mai in discussione, in coppia con Renaud Jamoul, con la Ford Fiesta WRC “Plus” ufficiale del team M-Sport, che guidava per la prima volta.