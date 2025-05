Aeroporti romagnoli, tensioni tra Rimini e Forlì: Sadegholvaad e Zattini a confronto sulla gestione degli scali

Le recenti dichiarazioni del viceministro Galeazzo Bignami, che ha evidenziato una preferenza per l’aeroporto di Forlì, hanno acceso il dibattito tra i sindaci di Rimini e Forlì. Il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha espresso preoccupazione per quella che percepisce come una disparità di trattamento tra gli scali romagnoli, sottolineando l’importanza dell’aeroporto Fellini per il turismo della Riviera.

In risposta, il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha ribadito la necessità di una strategia di sistema per valorizzare tutti gli aeroporti regionali, evidenziando le peculiarità del Ridolfi e la sua capacità di alleggerire il carico sul Marconi di Bologna.

Entrambi i sindaci concordano sull’importanza di evitare campanilismi e di lavorare insieme per una crescita armonica del sistema aeroportuale emiliano-romagnolo, ma le divergenze sulle modalità di gestione e sulle priorità degli scali restano evidenti.

La questione solleva interrogativi sulla governance degli aeroporti regionali e sulla necessità di una pianificazione condivisa che tenga conto delle specificità di ciascun territorio, evitando sovrapposizioni e conflitti.