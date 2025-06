Aeroporto di Rimini, Cavedagna (FDI-ECR): ”Gli scali periferici sono strategici. Dal governo Meloni attenzione concreta, ora la Regione faccia la sua parte”

“Nel contesto del Piano Nazionale degli Aeroporti, voluto fortemente dall’allora vice Ministro Galeazzo Bignami, il Governo Meloni ha tracciato una chiara linea strategica per valorizzare gli scali cosiddetti ‘periferici’, come quelli dell’Emilia-Romagna. In un sistema in cui il traffico – passeggeri e merci – è in costante crescita, queste infrastrutture assumono un ruolo sempre più centrale”, ha dichiarato l’europarlamentare di Fratelli d’Italia – ECR Stefano Cavedagna, ieri in visita all’aeroporto di Rimini insieme alla senatrice Domenica Spinelli e al consigliere regionale Nicola Marcello.

“Questi aeroporti – ha aggiunto Cavedagna – garantiscono capacità aggiuntiva e svolgono la funzione di ‘valvole di compensazione’ per tutto il sistema aeroportuale nazionale. Sono asset fondamentali per migliorare la resilienza logistica e per sostenere lo sviluppo economico e turistico dei territori. È ora che anche la Regione Emilia-Romagna dimostri una visione strategica di lungo periodo, allineandosi agli indirizzi del Governo nazionale”.