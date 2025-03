Aeroporto Internazionale Rimini-San Marino perde il collegamento con Malta e Monaco

L’aeroporto Federico Fellini di Rimini affronta una battuta d’arresto nelle sue prospettive di crescita per la stagione estiva 2025. Dopo l’entusiasmo suscitato a dicembre dall’annuncio di nuovi collegamenti, arrivano notizie negative: la compagnia maltese Universal Air ha deciso di cancellare i voli per Monaco e Malta, che avrebbero dovuto essere operativi tra giugno e ottobre. I biglietti per queste destinazioni non sono più acquistabili e i voli sono scomparsi anche dal sistema di prenotazione di AIRiminum.

Questa cancellazione rappresenta una grande perdita per lo scalo riminese, che, oltre alla mancata ripresa del collegamento diretto con la Germania, perde anche due altre rotte importanti. La seconda frequenza per Vilnius, che avrebbe dovuto portare circa 1.000 passeggeri, è stata eliminata, così come il volo con Riga di Air Baltic, che avrebbe contribuito con 2.500 passeggeri al traffico previsto per il 2025. In totale, il Fellini vede così diminuire il suo potenziale di traffico di circa 8.000 passeggeri, con un impatto negativo sulle stime iniziali di crescita.

Tuttavia, non tutte le notizie sono negative per l’aeroporto riminese. Ryanair, che aveva già previsto un potenziamento della sua offerta, ha dato il via alle rotte estive già il 31 marzo. I voli giornalieri per Budapest e Palermo sono ora operativi, mentre nelle prossime settimane si aggiungeranno altre destinazioni come Cracovia, Kaunas, Londra e Praga. Inoltre, le rotte annuali per Cagliari e Tirana, garantite da Wizzair, continueranno senza interruzioni.

Un ulteriore motivo di ottimismo arriva da EasyJet, che dal 16 aprile inaugurerà nuovi voli per Londra Gatwick e Basilea, aumentando ulteriormente le opzioni per i viaggiatori in partenza da Rimini.

Nonostante la cancellazione delle rotte inizialmente previste, l’aeroporto Fellini mantiene l’obiettivo di raggiungere 450.000 passeggeri nel 2025, con una crescita del 40% rispetto al 2024. Seppur ridotto, il panorama delle rotte estive promette comunque una stagione positiva per lo scalo riminese.