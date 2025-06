Afragola, avvocato denuncia: Alessio Tucci non riesce a dormire in carcere dopo l’omicidio di Martina Carbonaro

Le giornate di Alessio Tucci, 19enne detenuto ad Afragola per l’omicidio della sua ex fidanzata, Martina Carbonaro, 14 anni, sono segnate da un forte malessere psicologico. A rivelarlo è il suo avvocato difensore, Mario Mangazzo, che descrive uno stato di grande sofferenza e difficoltà nel gestire la vita carceraria.

Secondo Mangazzo, Tucci fatica a riposare e affrontare la quotidianità all’interno del penitenziario. Tuttavia, il giovane si trova attualmente in una sezione protetta, dove può ricevere un controllo più attento e mirato.

L’avvocato ha anche sottolineato le preoccupazioni riguardo alla sicurezza del ragazzo: «Il clima all’interno della struttura non è stato favorevole e per questo motivo Alessio è stato trasferito in un altro reparto, dove sembra aver trovato un minimo di tranquillità». Per tutelarne l’incolumità, è stata avanzata una richiesta formale di trasferimento in un carcere diverso, ritenuto più idoneo.

Mangazzo ha spiegato che la casa circondariale attuale, situata a stretto contatto con la città e facilmente accessibile ai visitatori, non rappresenta un ambiente sicuro per Tucci, specialmente in considerazione del peso mediatico e sociale del caso.