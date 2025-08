AGGIORNAMENTO. Schianto mortale con Porsche rubata: vittima e feriti sono giovani rom, l’auto sottratta poco prima in un’officina

Nuovi elementi emergono relativamente alla tragedia della notte scorsa a Tivoli, dove tre giovani si sono schiantati a bordo di una Porsche risultata rubata. L’incidente è avvenuto tra ieri sera, domenica 3 agosto, e le prime ore di oggi, lunedì 4, lungo via Maremmana inferiore, alle porte di Roma. Ora dagli inquirenti è emerso che i tre giovani sono di etnia Rom.

Secondo gli accertamenti della Polizia, il veicolo – una Porsche di grossa cilindrata – era stato sottratto poco prima all’interno di un’autofficina della zona. I tre, dopo averla rubata, si sarebbero lanciati in una folle corsa per le strade cittadine, fino a perdere il controllo della vettura che, a velocità sostenuta, ha sfondato il cancello di un’azienda e si è ribaltata.

L’impatto è stato devastante: i tre ragazzi sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte dell’auto. I vigili del fuoco, intervenuti d’urgenza, hanno estratto i corpi dall’abitacolo. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Gli altri due sono stati trasportati in gravi condizioni negli ospedali della zona.

La polizia è al lavoro per completare la ricostruzione dell’accaduto, ma la dinamica sembra ormai chiara: si tratta di un drammatico epilogo di un furto d’auto degenerato in tragedia, con protagonisti – è emerso poche ore fa – tre giovanissimi di etnia rom.