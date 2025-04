Aggressione a Rimini: 19enne accoltellato per presunta rapina

Nella notte tra domenica e lunedì, un giovane di 19 anni è stato accoltellato all’addome in pieno centro a Rimini, nei pressi di via Cairoli. L’aggressore, insieme a un complice, avrebbe tentato di estorcere denaro alla vittima dopo averle chiesto in prestito la tessera sanitaria per acquistare sigarette. La vittima è stata dimessa dall’ospedale Infermi con una prognosi di dieci giorni.

Secondo la ricostruzione degli agenti, il giovane riminese aveva inizialmente affittato la propria tessera ai due aggressori, albanesi di 19 e 20 anni, noti alle forze dell’ordine per reati simili. Dopo aver ricevuto indietro la tessera, i due avrebbero iniziato a seguire il ragazzo, bloccandolo in via Cairoli e chiedendogli denaro sotto minaccia. Al rifiuto del giovane, uno dei due ha estratto un coltello, infliggendo un colpo all’addome.

Sul posto sono intervenuti immediatamente una pattuglia della polizia e un’ambulanza. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno avviato le ricerche, riuscendo a individuare i due aggressori in un’auto poche ore dopo. Nonostante un tentativo di fuga da parte degli albanesi, la polizia è riuscita a fermarli.

Durante il controllo del veicolo, è stato rinvenuto il coltello e una modesta quantità di marijuana. I due aggressori, arrestati per tentata rapina aggravata e lesioni, sono stati condotti in carcere e attenderanno l’interrogatorio di convalida con l’assistenza del loro legale, Massimiliano Orrù.