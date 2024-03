Aggressione con arma da taglio in centro a Bellaria Igea Marina. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Il ferito portato in ospedale. Sul posto scientifica e Carabinieri

Paura nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Bellaria, nel riminese, quando per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti un 40enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato ferito con colpi di arma da taglio nei pressi della sua abitazione. Secondo le prime testimonianze, l’uomo sarebbe stato colpiti da una bottiglia di vetro per poi uscire sanguinante per strada. Il ferito è stato duque raggiunto dagli uomini del 118, che lo hanno accompagnato all’ospedale Infermi di Rimini. Sul posto anche la scientifica, mentre indagano sulle cause dell’aggressione i carabinieri.

