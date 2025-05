Aggressione con forbici a Bologna: due feriti e intervento delle forze dell’ordine

A Bologna, in piazza dell’Unità, si è verificato un episodio di violenza che ha causato momenti di paura tra i passanti. Un uomo di 28 anni, di origine marocchina, ha improvvisamente aggredito le persone con un paio di forbici, ferendo due di loro. Durante l’azione, un giovane ha cercato di intervenire usando una stampella, ma è stato colpito al volto e alle gambe nel tentativo di disarmare l’aggressore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immobilizzato l’uomo con un taser. È emerso che il 28enne aveva già ricevuto un decreto di espulsione previsto per il 2024 e, in passato, era stato accompagnato nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Roma, ma non era stato successivamente allontanato dall’Italia.