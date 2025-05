Agricoltura. Verucchio, Sottosegretario D’Eramo incontra operatori

Verucchio, 24 apr. “Verucchio ha accolto con un caloroso benvenuto il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo che ha scelto questa località come tappa finale della visita in terra romagnola accompagno dal parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna. Un commiato che è un arrivederci perché D’Eramo conosce perfettamente la vocazione della nostra terra per l’agricoltura, la buona agricoltura, e l’agroalimentare di qualità che caratterizzano il ‘Made in Romagna’. Il sottosegretario ha ascoltato attentamente i rappresentanti del mondo agricolo e i produttori che gli hanno rappresentato le criticità che rischiano di penalizzare fortemente un comparto vitale per l’economia del paese e locale”.

Così in una nota il segretario provinciale di Rimini Elena Raffaelli che ha accolto insieme al candidato sindaco del centrodestra Fabio Fraternali D’Eramo e Morrone.

MORRONE: MADE IN ITALY E GIOVANI AGRICOLTORI PRIORTARI NELL’AGENDA POLITICA

“I problemi – commenta Morrone – riguardano la tutela del ‘Made in Italy, le difficoltà che incontrano le imprese per la crescita dei costi delle materie prime, dei carburanti e dei trasporti, per l’esposizione agli eventi meteo e per essere i soggetti più esposti al rischio d’impresa dell’intera filiera. D’Eramo ha assicurato l’impegno a continuare la battaglia a tutela del ‘Made in Italy’ dalla contraffazione e dalla sofisticazione fraudolente puntando sulla tracciabilità e sull’etichettatura dei prodotti a vantaggio del consumatore. Importante anche il riferimento del sottosegretario allo stanziamento di 200 milioni di euro a sostegno dell’imprenditoria giovanile in campo agricolo.

Trai temi trattati anche quello delle infrastrutture delle aree interne. D’Eramo ha anticipato l’insediamento di un Tavolo tecnico al ministero che tratterà sia delle aree disagiate in termini di collocazione geografica sia della coltivazione di prodotti tipici e unici con l’obiettivo di tutelare aziende, occupazione, qualità e tipicità locali.

FRATERNALI: SERVONO INVASI PER RACCOGLIERE ACQUA PIOVANA

In chiusura, il candidato sindaco Fabio Fraternali ha rassicurato la “massima attenzione al tessuto economico del territorio”.

“Il mio obiettivo – ha sottolineato – è far sì che Verucchio possa contare su tutte le opportunità di crescita e sviluppo che metterà in campo il Governo con un filo diretto e costante. Fra i temi trattati metto anche quello prioritario della risorsa idrica: indispensabile è la possibilità di recuperare l’acqua piovana attraverso la realizzazione di invasi”.