Ai nastri di partenza la quarta edizione della Coppa Città di Morciano

Ai nastri di partenza la quarta edizione del raduno “nazionale” valido per il Trofeo Romagna 2024 “Coppa città di Morciano “. La scuderia automobilistica Morcianese con il suo presidente Tordi Roberto sta lavorando da giorni per mantenere alto il livello della manifestazione che anche quest’anno sarà schierata in Piazza del Popolo a cornice del bellissimo porticato del municipio.

Ci sono iscrizioni da ogni regione limitrofe ma pure dal Veneto, Umbria, da Svizzera e San Marino. La partenza sarà data dal primo cittadino alle 9.30 e dopo una passerella per le vie cittadine i cronometri la faranno da padroni con prove di “precisione” al centesimo a Casarola, Coriano e circuito Misanino. Con controlli di passaggio a Montescudo e a Coriano lungo un percorso che si snoda sulle nostre colline vista mare.

Sempre a Misanino i concorrenti saranno protagonisti del Memorial Maurizio Parma: un percorso con 3 giochi di abilità dei cosiddetti navigatori. Il primo assoluto sarà premiato dalla famiglia Parma con un bellissimo trofeo.

Poi si riparte dal MWC “Simoncelli” per raggiungere le colline di Riccione e scendere al mare fino a raggiungere Portoverde per l’arrivo finale con le premiazioni.

Il pranzo di pesce sarà servito all’interno del locale sulla spiaggia KURSAAL da Daniele.