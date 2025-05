AIDAA, Catania. Cavallo in tangenziale finisce contro un palo. Esposto animalista

CATANIA (26 Maggio 2025) Un grave incidente è avvenuto domenica mattina poco dopo le 7 sulla tangenziale di Catania all’altezza del tondo Gioeni dove un cavallo che stava trainando un calesse andava a forte velocità ed ha finito per schiantarsi contro il palo di un segnale stradale. Il cavallo si sarebbe rotto una zampa ed in caso che non guarisca perfettamente il rischio di abbattimento è alto. Il cavallo è stato soccorso e portato via dal suo conducente, ma la vicenda non è cero passata inosservata agli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che hanno annunciato la presentazione di un esposto alla procura per chiedere indagini complete in merito all’accaduto e sulle responsabilità del consucente che aveva lanciato il cavallo a folle velocità su una tangenziale cittadina, dove non è chiaro se sia permesso il transito di cavalli e calessi.