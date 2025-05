Al Bellaria Film Festival Maura Delpero, Alissa Jung e i film del cuore di Luca Marinelli

Storie di cinema: Maura Delpero, Alissa Jung e i film del cuore

di Luca Marinelli.

Una giornata di incontri per BFF Industry

La giornata di venerdì 9 maggio al Bellaria Film Festival sarà un vero e proprio tributo al nuovo cinema, con tantissimi grandi ospiti tra cui Maura Delpero, che ha trionfato agli ultimi David di Donatello, Luca Marinelli, Alissa Jung, Sara Fgaier, Liryc Dela Cruz e molti nomi del panorama italiano e internazionale.

Per il concorso Casa Rossa Internazionale, l’anteprima italiana Paternal Leave, storia piena di poesia che mette in scena la costruzione di un rapporto tra padre e figlia in arrivo nelle sale italiane il 15 maggio distribuito da Vision Distribution, che sarà presentato in sala dalla regista Alissa Jung e dai protagonisti Luca Marinelli e Juli Grabenhenrich (ore 21.00, Sala Hera – Cinema Astra).

Luca Marinelli sarà inoltre protagonista di un incontro dal titolo “A CURA DI LUCA MARINELLI: IN COLLABORAZIONE CON MUBI” in cui l’attore presenterà una selezione di film da lui curata realizzata per Mubi, e che arriverà sulla piattaforma da giugno (ore 17.00, Salottino BFF San Patrignano).

Per il concorso per Casa Rossa Internazionale, in anteprima anche New Dawn Fades di Gürcan Keltek (ore 17.30, Cinema Astra, Sala Hera), racconto ambientato a Istanbul con al centro tematiche profonde e complesse come la religione, la depressione e il rischio di vivere la propria vita a metà. Dopo l’anteprima a Bellaria, il regista presenterà il suo film in altre tappe italiane: sarà infatti il 12 maggio al Cinema Arlecchino di Milano e il 13 maggio al Cinema Farnese di Roma.

Per il Concorso Casa Rossa arrivano a Bellaria la regista Sara Fgaier, che insieme alle produttrici Lucilla Cristaldi e Serena Alfieri, presenterà al pubblico Sulla Terra Leggeri (Cinema Astra, Sala Hera, ore 15.00), e Liryc Dela Cruz, regista di Come la notte, insieme all’attrice Jenny Llanto Caringal (Palazzo del Turismo, ore 21.30).

Ricco di proiezioni sarà anche il Concorso Gabbiano, con le anteprime di D’un autre cotê della regista Luna Zimmermann, racconto documentario di incontro tra femminilità differenti (ore 18.30, Palazzo del Turismo), Roikin <3, film collettivo con la regia di Claudia Mollese, che vede protagonista un bambino di Marsiglia di nome Roikin, fuggito da un centro di rieducazione (), e L’ambasciatore, la danzatrice e il vulcano di Maria Giovanni Cicciari, in cui la regista esplora il paesaggio vesuviano attraverso la sua storia, la potenza visiva dei luoghi e il linguaggio espressivo della danza (ore 21.30, Palazzo del Turismo).

Entra nel vivo il programma di BFF Industry, con una giornata interamente dedicata ai professionisti dell’audiovisivo. Tre saranno i talk in programma: “L’importanza dello sviluppo per il nuovo cinema italiano” (ore 10.00, Palazzo del Turismo) sarà una riflessione sul valore strategico dello sviluppo nel processo creativo di un film, alla presenza di rappresentanti di film commission regionali: Fabio Abagnato (Emilia-Romagna Film Commission), Serena Alfieri (Freelance producer), Francesca Andreoli (Producer – Cinedora), Valeria Beraldo (Head of Co-Productions and Film Funding per Indiana Production), Paolo Manera (Torino Piemonte Film Commission). Maura Delpero, trionfatrice ai David con il bellissimo Vermiglio, Valia Santella, sceneggiatrice premiata ai David per L’arte della gioia, insieme a Annamaria Granatello, Presidente e Direttore Artistico Premio Solinas, saranno protagoniste del talk “Quali storie per il cinema italiano del futuro?”. Si parlerà poi de “L’incontro fra il pubblico e il film” nel talk alla presenza di Dario Bonazelli (Theatrical Sales, Festival Manager I Wonder Pictures), Maud Corino (Zalab Distribuzione), Giuliana Fantoni (Presidente FICE ed esercente), Gian Luca Farinelli (Cineteca di Bologna), Andrea Occhipinti (Lucky Red), Anastasia Plazzotta (Wanted Cinema).

Torna per la terza edizione (IN)EMERGENZA, programma di supporto dedicato ai progetti cinematografici italiani in fase di post-produzione o con le riprese quasi concluse realizzato in collaborazione con Cinecittà, di cui saranno presentati i sei progetti selezionati: Il Grande Buco di Davide Crudetti prodotto da ZaLab Film, Isabella di Joanna Janikowska coprodotto tra Polonia e Italia da Kijora Film e DOMVS FILMS, Mambo Kids di Emanuele Tresca prodotto da Collettivo Onirica Pictures, Schiuma di mondi di Anna Marziano, Una Volta Qui Era Tutta Città di Lorenzo Silano prodotto da Giungla Collective, Where I End and You Begin di David Power prodotto da Amarena Film.

In apertura dei pitch di (IN)EMERGENZA avrà luogo una sessione di presentazione dedicata al progetto Itineranze DOC, il primo laboratorio in Italia a mettere in rete sei festival nazionali con l’obiettivo di formare e accompagnare registi e registe al loro primo lungometraggio documentario.

Tra gli incontri della giornata, presso l’Amarcord Pavilion (ore 10.30) si terrà un talk dal titolo New Frames, con tre delle registe protagoniste di questa edizione del Bellaria Film Festival: Adele Tulli (Real), Sarah Jessica Rinland (Monólogo Colectivo) e Valentine Cadic (That summer in Paris).

In chiusura di giornata per BFF Off, il BFF Industry Party al Caffè Kennedy, aperto a tutti e tutte senza accredito, con il DJ Set di Aurora + vlkbirbona.

Materiali stampa: https://drive.google.com/drive/folders/1vJcR28D6B7OFc_bZx1uej8ymxMeICq_F?usp=sharing

Bellaria Film Festival

Il Bellaria Film Festival è uno dei più importanti e longevi festival cinematografici italiani, da sempre centro e luogo di creazione e pensiero del cinema indipendente italiano. Si svolge a Bellaria Igea Marina (Rimini), ininterrottamente dal 1983, anno della sua creazione e fondazione per volontà di Luigi Barberini, direttore dell’allora Azienda Autonoma di Soggiorno, e ancora oggi è promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina.

È stato diretto dai più importanti critici cinematografici d’Italia (Morando Morandini, Enrico Ghezzi, Gianni Volpi, Roberto Silvestri, tra gli altri) e ha da sempre ospitato personalità della cultura italiana, registi, scrittori, giornalisti, cinefili (Alessandro Baricco, Piera Detassis, Goffredo Fofi, Stefano Benni, Franco Battiato, Steve Della Casa).

Ha visto passare nella propria storia gli inizi e le affermazioni dei nomi che oggi compongono la storia del cinema italiano, tra i quali Paolo Sorrentino, Luca Guadagnino, Silvio Soldini, Daniele Segre, Paolo Rosa, Roberta Torre, Emanuela Piovano.

Ad oggi il Bellaria Film Festival continua a essere punto fondamentale d’incontro di innovazione, sperimentazione, coraggio e libertà del cinema indipendente italiano, dando la possibilità a registi e registe di incontrarsi, conoscersi e creare nuove e forti ricerche culturali nel nostro Paese.

Organizzata da Approdi, la 43ma edizione del BFF, con la direzione artistica di Daniela Persico e la direzione organizzativa di Sergio Canneto, si svolgerà dal 7 all’11 maggio 2025.

BELLARIA FILM FESTIVAL 43