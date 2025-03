Al lago di Faetano la prima prova del Campionato Sammarinese per ragazzi

Al via al lago di Faetano la prima giornata del Campionato Sammarinese per ragazzi di categoria Under 10-13-16 e 22.

Nell’Under 10 vittoria di Joey Giovagnoli, seguito sul podio da Marco Pondini Ceccoli e Giacomo Stacchini. Quarta posizione per Edoardo Giancecchi. Denis Errante si assicura la vittoria nell’Under 13, secondo e terzo posto per Samuele Brighi e Matteo Jannin.

Mattia Guidi sale sul gradino più alto del podio nell’Under 16, Riccardo Ducci è secondo e terzo Alessio Conti. Infine, nell’Under 22 Thomas Biordi si posiziona davanti a tutti, secondo Simone Zucchi. Prossima giornata fissata per sabato 14 settembre.