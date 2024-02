Al Lions Club il tema dei campi elettromagnetici e sistemi di comunicazione mobili a San Marino

Ospite del Lions Club San Marino Undistricted è stato Omar Raimondi, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio, che ha parlato di “Campi elettromagnetici e sistemi di comunicazione mobili a San Marino”.

Le onde elettromagnetiche sono una forma di energia che si propaga nello spazio sotto forma di campi elettrici e magnetici. Sono emesse da svariate fonti per trasferire informazioni come nel caso di radio, televisione, telefoni cellulari o reti wireless oppure per trasportare energia come ad esempio gli elettrodotti. Il notevole sviluppo di tecnologie che emettono onde elettromagnetiche negli ultimi decenni ha portato le autorità legislative di tutto il mondo a elaborare un’attenta normativa per regolare l’esposizione a questa forma di inquinamento impropriamente definita anche elettrosmog. Per quanto non siano al momento emerse evidenze scientifiche sui possibili danni al corpo umano da parte delle onde elettromagnetiche ai livelli a cui siamo abitualmente esposti, San Marino ha adottato una severa regolamentazione sia riguardo alla installazione di dispositivi che emettono onde elettromagnetiche sia alla potenza massima erogata da tali dispositivi. La richiesta di installare un’antenna a San Marino subisce diversi passaggi istituzionali e tecnico-politici, ma soprattutto il parere tecnico dell’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del territorio che analizza le pratiche e autorizza antenne e ripetitori solo quando la normativa sammarinese viene senza eccezioni rispettata. Normativa che peraltro è molto più restrittiva, in particolare nei valori limite di cautela a cui può essere esposta la popolazione, di quella di tanti altri paesi anche europei.

Il dibattito successivo si è sviluppato sui possibili danni alla salute con il progressivo aumento dell’utilizzo di onde elettromagnetiche che lo sviluppo tecnologico porterà, come ad esempio il futuro passaggio alla mobilità elettrica. E’ stato inoltre fatto notare che la pericolosità di sicuri carcinogeni quali il fumo, l’alcool o semplicemente l’esposizione solare viene sottostimata dalla popolazione che invece, di fronte a un’antenna posizionata nei pressi della propria abitazione, manifesta energicamente il proprio dissenso nel solo dubbio, non ancora dimostrato, che possa risultare dannosa alla propria salute.

Il Presidente del Lions Club San Marino Undistricted Pietro Falcioni, manifestando il proprio entusiasmo per la interessante serata che ha sviluppato un aspetto poco noto su quanto venga effettuato per la tutela della salute a San Marino, ha ringraziato il dott. Omar Raimondi per gli interessanti argomenti trattati che hanno suscitato tra i soci del Club un vivo interesse.