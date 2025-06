Al Museo Archeologico di Verucchio un weekend di laboratori gratuiti sull’archeologia per giovani dai 6 ai 14 anni Parte il progetto “AmaParco: un viaggio nel tempo”

Verucchio. In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il fine settimana del 14 e 15 giugno al Museo Archeologico di Verucchio, e in contemporanea in altri tre parchi del circuito AmaParco in Romagna, prende il via il progetto “AmaParco: un viaggio nel tempo”, promosso da Atlantide e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese. Da giugno a dicembre i musei coinvolgono giovani dai 6 ai 14 anni in laboratori archeologici gratuiti.

Al Museo archeologico di Verucchio sabato 14 giugno alle ore 11.30 è in programma un laboratorio sulla lavorazione dei metalli e domenica 15 giugno alle ore 15.30 un laboratorio sulla tessitura.

La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione (0541 670280).

Le attività sono pensate per essere esperienze dirette e immersive, per imparare le tecniche artigianali del passato sperimentandole con le proprie mani, e per essere accessibili a tutte le persone, progettate per stimolare abilità cognitive, relazionali ed emotive.

Il progetto coinvolge quattro musei del circuito AmaParco di Atlantide: Museo Archeologico di Verucchio, Rocca di Riolo Terme, Maf Museo Archeologico di Forlimpopoli, Delizia Estense del Verginese.