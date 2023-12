Al via il Piano per l’inverno 2023-2024 del Comune di Rimini per sostenere e proteggere le persone senza fissa dimora

Il Comune di Rimini ha predisposto un Piano per l’inverno 2023-2024 che prevede circa 200 posti letto per le persone senza dimora. Questi posti letto sono distribuiti tra progetti attivati in caso di emergenza e progetti consolidati, come l’Albergo Sociale e l’Housing First. Una novità di quest’anno è l’aggiunta di dieci stanze all’Albergo Sociale, grazie a un investimento dell’amministrazione comunale. Attualmente, l’Albergo Sociale ospita 24 persone, appartenenti a 17 famiglie diverse. L’obiettivo del Piano è offrire un sostegno e servizi adeguati alle persone senza dimora durante i mesi freddi. Oltre all’Albergo Sociale, il Comune ha attivato altri servizi di supporto, come Casa Gallo, il progetto Housing First e la Capanna di Betlemme. Inoltre, l’Unità di Strada viene utilizzata per monitorare e assistere le persone senza dimora. In caso di condizioni meteorologiche estreme, sono previsti anche ambienti speciali per ospitare fino a 80 persone grazie alla collaborazione con la Protezione Civile. L’obiettivo dell’amministrazione comunale e delle organizzazioni di volontariato è offrire un tetto e assistenza alle persone senza dimora durante l’inverno. Si invita la cittadinanza a conoscere e partecipare alle iniziative di solidarietà del territorio durante le feste.