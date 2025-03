Al via il progetto ‘Logistica Solidale’ a Cesena: un’iniziativa per combattere lo spreco alimentare

Il progetto “Logistica Solidale”, lanciato nel giugno 2023 dall’associazione Emporio Solidale “Il Barco” in collaborazione con il Mercato ortofrutticolo di Cesena, mira a sostenere le comunità in difficoltà attraverso la distribuzione gratuita di frutta e verdura. L’iniziativa rappresenta un passo significativo nella lotta contro lo spreco alimentare e si concilia con gli obiettivi di solidarietà sociale.

Il fulcro del progetto è il recupero delle eccedenze nel settore ortofrutticolo, ritirate dal mercato per stabilizzare i prezzi. Queste operazioni sono monitorate dall’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura dell’Emilia-Romagna e finanziate dall’Unione Europea, con la condizione che i prodotti siano destinati a persone in condizioni di vulnerabilità.

“Logistica Solidale” si integra nella Rete Emilia Romagna Mercati, seguendo l’esempio di iniziative simili già attuate nei territori di Parma e Rimini. Lo scorso 12 giugno, è stato firmato un accordo di partenariato tra l’associazione “Il Barco”, il Mercato ortofrutticolo e una serie di enti benefici, i quali si sono resi disponibili a gestire la distribuzione finale di questi beni.

Ad oggi, nove organizzazioni benefiche, provenienti non solo da Cesena ma anche da Forlì e Cervia, partecipano al progetto, sostenendo 14 servizi di aiuto alimentare come mense e distribuzioni di pacchi. Finora, sono stati donati 375 quintali di frutta e verdura, con 62 quintali distribuiti direttamente dall’Emporio Solidale cittadino a circa 300 persone che usufruiscono gratuitamente del servizio di spesa.