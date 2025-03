Al via il Pug del Comune di Rimini che traccerà le traiettorie di sviluppo per gli anni futuri. Domani, mercoledì 19 marzo al Teatro Galli la presentazione del Piano urbanistico generale

Partirà ufficialmente domani, 19 marzo, il “viaggio” comune verso il Pug, il piano urbanistico generale della città che permetterà di tracciare le traiettorie di sviluppo per gli anni futuri.

Alle ore 17 nella sala Ressi del Teatro Galli si terrà la presentazione pubblica che dà il via al percorso verso l’elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), lo strumento di programmazione strategica, pianificazione e gestione del territorio comunale di cui le amministrazioni locali si dotano, così come previsto dalla legge regionale 24/2017, per perseguire lo sviluppo sostenibile del proprio territorio.

Strumento per natura intersettoriale e multidisciplinare, trasversale alle diverse politiche di governo del territorio, il PUG riveste una rilevanza primaria non solo per l’Amministrazione, e quindi per tutta la cittadinanza, ma anche per tutti gli altri attori territoriali di natura pubblica e privata, professionisti, associazioni di categoria, nonché per il mondo economico, sociale e culturale di Rimini.

Uno strumento di pianificazione che predisporrà la disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale con l’obiettivo di traghettare la città nel futuro attraverso le sfide della rigenerazione del territorio urbanizzato, della riduzione del consumo di suolo e della sostenibilità ambientale.

Ad aprire gli interventi che illustreranno il percorso di questo viaggio sarà il Sindaco Jamil Sadegholvaad , cui faranno seguito gli interventi dell’Assessore all’Urbanistica, Valentina Ridolfi , dei dirigenti del settore, Carlomario Piacquadio e Lorenzo Turchi e del capogruppo del raggruppamento di esperti che affiancheranno il comune nell’elaborazione del Piano, Fabio Ceci. Chiuderà la presentazione Noemi Bello , della Fondazione Piano Strategico, che illustrerà le attività strategiche integrate all’elaborazione del Pug.

“Il Pug – commenta Valentina Ridolfi , assessora all’Urbanistica e Pianificazione del Territorio – è un piano intersettoriale a servizio di una città e di una comunità intera, per questo motivo, fin dall’inizio del suo percorso, è fondamentale che venga coinvolta un’ampia partecipazione di tutti i portatori di interesse della città. Con questo incontro aperto a tutti, vogliamo dare il via ufficiale al percorso verso l’assunzione del Pug, presenteremo gli obiettivi del piano e come intendiamo procedere tecnicamente, nell’ambito delle maglie della legge regionale, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività e competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed ambientale tramite la crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche, l’incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici, la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico, lo sviluppo della mobilità sostenibile, il miglioramento del benessere ambientale e l’incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi sismici”.

Comune di Rimini