Al via il Riccione Summer Jazz 2025 con mostra fotografica, concerto tributo e la star Billy Cobham

Si apre oggi, 25 luglio, la terza edizione del Riccione Summer Jazz, un festival che fino al 3 agosto trasforma la città in una capitale estiva della musica jazz, unendo tradizione, innovazione e grandi nomi internazionali. L’evento, patrocinato dal Ministero della Cultura, è curato dall’Associazione Musicale Gaspare Tirincanti con la direzione artistica di Mario Marzi.

Oggi, 25 luglio: si inaugura la mostra fotografica “Bravo Jazz Riccione. Leggende del jazz a Riccione negli anni ’80” presso Villa Franceschi, con scatti di Flavio Marchetti e un video-documentario che raccontano la storica stagione musicale della città.

Concerto tributo: in serata, alle 21:30 in Piazzale Ceccarini, il concerto “Bravo Jazz Riccione Memories” con l’Onorino Tiburzi Quartet rievoca lo spirito di quegli anni con brani di grandi maestri del jazz.

Sabato 26 luglio: grande attesa per l’esibizione di Billy Cobham’ Spectrum 50 Band, una delle leggende mondiali del jazz fusion, noto per le collaborazioni con Miles Davis e la Mahavishnu Orchestra.

Partner e sostenitori

Il festival è promosso dall’Associazione Musicale Gaspare Tirincanti di Riccione, con il patrocinio di Comune di Riccione, Regione Emilia-Romagna e Ministero della Cultura, in collaborazione con Siena Jazz e Fondazione Gerry & Franca Mulligan. Tra i partner anche Gruppo Coswell (title sponsor Prep), Romagna Acque, Banca Malatestiana, Grana Padano e Riccione Piadina.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero, eccetto il concerto de I Patagarri del 27 luglio, per cui è necessario acquistare i biglietti su Ticketone.

Il Riccione Summer Jazz 2025 promette un viaggio musicale ricco di emozioni, storia e innovazione, confermando la città come uno dei centri più vitali per il jazz estivo in Italia.

Programma Riccione Summer Jazz 2025