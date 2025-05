Al via la nona edizione di Wein Tour Cattolica: tre giorni di vino, cucina e racconti del territorio

Cattolica, 15 maggio 2025 – Con la cerimonia di apertura alla presenza dell’amministrazione comunale parte domani fino a domenica uno degli appuntamenti più attesi della primavera: il Wein Tour Cattolica, giunto alla sua nona edizione. La kermesse di quest’anno è dedicata ai sentimenti e alle storie d’amore e di amicizia che si racchiudono in un calice, ed è pronta ad accogliere ogni giorno dalle 17 appassionati e curiosi lungo viale Bovio, trasformato per l’occasione in una grande passeggiata enogastronomica. Oltre 50 cantine dell’Emilia-Romagna saranno protagoniste dell’evento diffuso in cui il vino diventa racconto, cultura e identità.

Il tema di quest’anno è “Il vino è…”, con un focus particolare sui bianchi: ogni produttore condividerà le storie di famiglia della propria azienda, perché il vino non è solo un prodotto, ma un custode di memoria, un gesto che si tramanda di generazione in generazione. Acquistando calice e ticket degustazione, i visitatori potranno assaporare le migliori produzioni vinicole regionali. E in linea con una visione sempre più sostenibile, chi ha partecipato alle edizioni precedenti potrà riutilizzare il proprio calice loggato Wein Tour, acquistando solo i nuovi coupon.

Per il secondo anno consecutivo, inoltre, CheftoChef Emilia Romagna Cuochi sarà protagonista a Wein Tour Cattolica con una proposta di street food d’autore, in dialogo con le cantine del territorio, per offrire un’esperienza enogastronomica capace di valorizzare la ricchezza e la qualità dell’Emilia- Romagna. A firmare l’offerta sarà lo chef Omar Casali, anima del ristorante Maré di Cesenatico. Le sue creazioni racconteranno il territorio: la piadina Porto Canale con alici marinate, squacquerone, misticanza e giardiniera al pepe rosa; la piadina Foraging, con coppa stagionata, erbe di campo, cacio e pepe; i passatelli al ragù di cozze, preparati come un tempo dai pescatori. Il pesce è fornito dalla cooperativa Casa del Pescatore di Cattolica, garanzia di qualità e filiera corta. Continua anche la collaborazione con le località montane della Val Seriana e Val di Scalve per una promozione turistica congiunta.

All’Arena Wein Tour è già tutto esaurito per il seminario “I vini bianchi dell’Emilia-Romagna”. Restano ultimissimi posti disponibili per le masterclass: venerdì 16 maggio alle ore 18 “Tutti i colori del Lambrusco”, a cura di Sandro Cavicchioli; sabato 17 maggio alle ore 17 “Trebbiano di Romagna”, con Bruno Piccioni; a seguire, alle 18.30, “Rimini Doc, l’anima adriatica del Sangiovese” con Andrea Laghi. La partecipazione alle masterclass ha un costo di 10 euro e richiede prenotazione obbligatoria via email: seminariweintourcattoli ca@gmail.com.

La musica accompagnerà il percorso enogastronomico con i dj set di Luigi Del Bianco e Mirko Zeta di Radio Sabbia e la voce di Monika Kiss.

Quest’anno infine il Wein Tour si fa smart e sostenibile grazie alla collaborazione con Pradella Sistemi. Saranno installate stazioni di ricarica per biciclette elettriche e dispositivi mobili, in particolare panchine intelligenti, una rastrelliera per bici con pannelli fotovoltaici e un defibrillatore. Anche l’area food sposa la filosofia eco-friendly: tutte le stoviglie saranno compostabili, nel pieno rispetto dell’ambiente.

L’ingresso alla manifestazione è libero. Il kit di degustazione, che comprende una sacca con calice e cinque ticket per la degustazione vini, ha un costo di 18 euro. Per chi utilizza il calice già acquistato in una delle precedenti edizioni, è previsto un costo ridotto di 10 euro per quattro ticket.

L’evento è promosso dal Comitato Cuore di Cattolica e dall’organizzatrice di eventi Veronica Pontis, con il contributo del Comune di Cattolica e della Regione Emilia-Romagna.

Cantine partecipanti: Agricola Terrabusi, Azienda Agricola Zavalloni, Cantina della Volta, Cantina di Santa Croce, Cantina Franco Galli, Cantina Messori, Cantina San Marino, Cantina/Oleificio Pecci, Cantine Riunite & Civ, Enio Ottaviani, Fattoria Nicolucci, Fondo San Giuseppe, Francesco Bellei & C., Lodi Corazza, Luretta – Castello di Momeliano, Podere dell’Angelo, Podere Palazzo e Terramosa, Poderi dal Nespoli 1929, Rimini DOC, San Valentino, I Sabbioni, Tenuta Biodinamica Mara, Tenuta Carbognano, Tenuta Nero del Bufalo, Tenute Bacana – Vigne di San Lorenzo, Valle delle Lepri, Ventiventi, Vignaioli di Bertinoro e Viticoltori dal 1916.