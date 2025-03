ALBA MONTANARI. ”Dalla strada nuova alla via nazionale. Serravalle 1940-1945. La guerra”. (Aiep Editore).

Il periodo analizzato in questo libro è quello segnato dalle turbolenze che hanno investito Serravalle durante il passaggio del fronte e le vicende belliche dell’ultimo conflitto mondiale. Con uno stile chiaro e approfondito, Alba Montanari riesce a restituire la complessità di un’epoca difficile, vissuta da persone profondamente legate al loro Castello.

Attraverso un’accurata ricerca basata su testimonianze inedite di persone ancora in vita, l’autrice mette in luce le insidie, le difficoltà e le sfide affrontate in quel travagliato periodo storico, che ha esposto la Repubblica di San Marino a gravi pericoli. Il Castello di Serravalle non rimase indenne dagli eventi bellici: le vittime dei bombardamenti, degli scontri armati e delle mine disseminate sul territorio rappresentano un doloroso capitolo della storia, troppo spesso trascurato.

Lo studio della Dott.ssa Montanari sottolinea inoltre il coraggio dei volontari che, di fronte al pericolo imminente, si impegnarono con determinazione nella difesa dei confini, nella protezione della popolazione e nell’accoglienza delle migliaia di profughi ospitati sul territorio. Un’opera preziosa, che restituisce memoria e dignità a chi ha vissuto quei giorni drammatici.