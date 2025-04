Alessandro Giovagnoli rappresenta San Marino al Gran Prix Junior ETU di Taekwondo a Tallinn

Un’importante occasione internazionale attende Alessandro Giovagnoli, il giovane talento del Taekwondo sammarinese, che sarà protagonista al Gran Prix Junior ETU E-8 a Tallinn, in Estonia, dal 10 al 12 aprile 2025. Grazie alle sue eccellenti performance nel 2024 e un inizio promettente del 2025, che lo ha visto raggiungere il 20° posto nel ranking europeo, Giovagnoli è stato selezionato per questa competizione prestigiosa.

La sua partecipazione al Gran Prix, un torneo di alto livello che assegnarà 80 punti al vincitore, rappresenta una grande opportunità per il giovane atleta sammarinese, che si troverà a confrontarsi con i migliori atleti del Taekwondo europeo. Questo invito, una vera e propria sorpresa per il giovane atleta, è il riconoscimento di un percorso costellato di successi.

Ad accompagnare Giovagnoli sul tatami sarà il 2° Coach Nazionale, Maestro Michele Ceccaroni (c.n. 4° dan), che guiderà il giovane atleta durante questa importante esperienza.

Il Gran Prix Junior ETU di Tallinn è una delle cinque tappe del circuito 2025, che culminerà con l’ultima tappa a Serravalle, San Marino, a fine ottobre 2025. Questo evento è particolarmente significativo, poiché l’ETU ha apprezzato positivamente l’organizzazione del 1° Campionato Europeo dei Piccoli Stati, svoltosi nel giugno 2022. La conferma di questa tappa finale a San Marino è una grande soddisfazione per il movimento del Taekwondo nella Repubblica.

Il Taekwondo San Marino, tra le sue fila, può contare anche sul Maestro e 1° Coach Nazionale, Secondo Bernardi (6° dan), che ha recentemente ricevuto il riconoscimento come consigliere europeo, sottolineando ancora una volta la qualità e il prestigio del movimento sammarinese.

Al ritorno dalla competizione, Giovagnoli sarà impegnato in uno dei due interregionali italiani previsti per il 26-27 aprile, a Fondi (LT) o a Quiliano (SV). In seguito, a maggio, parteciperà ai Campionati Italiani Universitari a Ancona (24-25 maggio), prima di affrontare il Luxembourg Open 2025, un evento G1 che si terrà il 7-8 giugno, che aprirà la strada al 2° Taekwondo San Marino Open, in programma il 28 e 29 giugno, con la partecipazione di atleti da tutte le categorie: Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior.

Il Taekwondo San Marino, riconosciuto dal CONS e a livello internazionale, è l’unico club in Repubblica dove è possibile praticare questa disciplina. Le sedi sono a San Marino Città (Palestra Scuole Medie a Fonte dell’Ovo) e a Serravalle presso la Sport Domus, palestra “Taraflex Verde”. Gli interessati possono provare gratuitamente le lezioni.